Infortuni sul lavoro, se vuoi evitare i rischi lavora solo in questi orari: gli incidenti sono rarissimi | Chiedi il cambio turno

Le statistiche ci dicono che c’è un orario preciso in cui è possibile evitare gli infortuni sul lavoro. Ecco quando è il momento giusto.

Tra le maggiori problematiche che il mondo del lavoro mette di fronte ai dipendenti di tutte le ditte, ci sono sicuramente gli infortuni sul lavoro. Considerando la gravità con cui spesso si presentano, purtroppo essi sono una vera e propria piaga che può riguardare chiunque.

Ad intervenire sull’argomento è in primis il Ministero del Lavoro, il quale ha il dovere di vigilare sulla sicurezza di tutti i dipendenti sul posto di lavoro. Nello specifico si parla di infortunio sul lavoro nel caso in cui si verifichino lesioni che sono subite per causa violenta durante l’attività lavorativa.

Secondo gli studi specifici che sono stati condotti dall’ISTAT, sembra che ci sia un orario specifico in cui avvengono il maggior numero di infortuni sul lavoro.

Andando ad analizzare i dati, si scopre che il maggior numero di infortuni sul lavoro avvengono in un momento della giornata, che non ci si aspetterebbe assolutamente. La convinzione comune era tutt’altro che vicina al comprendere la realtà dei fatti che sembra essere provata dai numeri stessi.

Cosa ci dice l’Inail a riguardo

Quello che lo studio dell’Inail è andato a considerare il nesso causale tra il lavoro e l’effettivo rischio che si viene a creare e che quindi va a causare l’infortunio stesso. Ovviamente in genere l’operai si ferisce per via di un nesso preciso con l’attività che svolge.

In molti credono che a ferirsi maggiormente sono coloro che svolgono lavoro notturno, probabilmente una convinzione nata per spiegare la motivazione per cui si provvede al pagamento di un indennità extra. Ma i numeri ci dicono che invece, su 640 mila infortuni solo 18 mila sono occorsi nelle ore notturne.

In itinere i maggiori rischi

Sarà probabilmente la stanchezza a giocare brutti scherzi, ma sembra che più del 23% degli infortuni sul lavoro che avvengono nelle ore notturne siano destinati a verificarsi nelle ore notturne. In buona sostanza sembra che il lavoro notturno nasconda, in realtà, un minor rischio.

Questo succederebbe perchè le attività con un maggior rischio di infortunio sono praticate tutte nelle ore diurne, quindi il rischio viene azzerato di notte, quando a lavorare maggiormente sono coloro che prestano servizio nel terziario. Sembra semplice intuire che, nelle ore diurne succedono il maggior numero di infortuni.