Condizionatore, prima di spegnerlo definitivamente fai questa operazione: ti salvi il portafoglio in cambio di 5 minuti

Condizionatore, stai per metterlo via? Ricordati di fare questa operazione.

Ormai l’autunno è bello che giunto nelle nostre vite. Il freschino si fa sentire e le maniche corte hanno ceduto il passo a quelle lunghe. La sera viene buio prima e si fa sentire forte l’esigenza soprattutto di cenare con pasti caldi. Dunque è arrivato il momento di mettere in stand by, in attesa della prossima estate, i ventilatori nonché i condizionatori.

Soprattutto i secondi sono stati i nostri più fedeli amici sia di giorno che, in molti casi, pure di notte. Grazie a loro siamo riusciti a sopportare la grande calura estiva nonché scacciare come si deve l’umidità grazie all’apposita funzione Dry. Ora però dobbiamo, inevitabilmente, salutarli.

E nel farlo però prendiamoci il giusto tempo. Il che significa compiere un’operazione fondamentale per la loro ma, a onor del vero, pure la nostra salute. Il fatto che ora che i nostri ragazzi sono tornati saldamente sui banchi di scuola e noi a lavorare a tempo pieno non abbiamo molta voglia di occuparci delle faccende domestiche.

In realtà non amiamo quasi mai pensarci. In estate perché fa caldo e negli altri periodi perché abbiamo sempre di meglio da fare o siamo stanchi. Fatto sta che se non ci dedicheremo ad esse poi ci troveremo a vivere in una casa sporca e disordinata dove i germi la faranno da padroni assoluti.

Condizionatore, prima di spegnerlo fai così

E pure il nostro caro condizionatore, e definirlo così è decisamente corretto visto i costi pazzeschi che abbiamo dovuto sostenere per causa sua, ha bisogno di un piccola sistemata. Prima di azionarlo, a tarda primavera, abbiamo magari chiamato il nostro tecnico di fiducia per un bel controllo. Ok, abbiamo sborsato dei soldini ma poi abbiamo potuto azionarlo con più serenità.

Oppure, se siamo abbastanza pragmatici in materia, abbiamo pensato noi alla sua corretta e mirata pulizia sia per quanto concerne la parte esterna che, soprattutto interna. E nel secondo caso abbiamo dovuto prestare la massima attenzione ai filtri dal momento che è lì che si annidano maggiormente sia lo sporco che la polvere.

Corri ora ai ripari, prima che sia troppo tardi

Dunque se tutto ciò lo abbiamo messo in atto prima di accenderlo, diciamo che sarebbe vivamente consigliato ripeterlo anche ora, prima di spegnerlo. Difatti, utilizzandolo a gogo, è facile che qualche germe si sia introdotto al suo interno. In0ltre, se lo abbiamo acceso un po’ troppo, siamo sicuri, soprattutto se è particolarmente datato, che sia ancora al top?

Se non siamo certi di ciò bene è richiamare il nostro tecnico di fiducia. Ok, anche in codesto caso dovremo pagare l’uscita e il suo lavoro ma se non lo facessimo, qualora ci sia qualcosa che non vada nell’impianto o qualche perdita, poi il prossimo anno saremmo costretti a spendere molto di più per risolvere la questione o acquistarne uno nuovo di zecca.