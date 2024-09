Lavoro, usare il PC ti rovina la carriera: questi siti sono vietati per sempre | Cancella la cronologia prima che sia tardi

Lavoro, non usare il pc così o rischi grosso. I siti super vietati.

Hai finalmente trovato un’occupazione dopo mesi e mesi di estenuanti ricerche. Sei in ufficio e per raggiungerlo, dal lunedì al venerdì, non devi nemmeno compiere grandi tratti di strada. Dunque spendi anche poco di carburante e riesci pure a tornare a casa per la pausa pranzo dove ad attenderci c’è quasi sempre un piatto di pasta fumante cucinato dalla mamma o dalla tua dolce metà.

L’ambiente lavorativo è carino, i tuoi colleghi simpatici e il capo gentile e affabile. Hai una tua scrivania e puoi lavorare sereno e in autonomia. Insomma, potresti definire tutto ciò una manna dal cielo se poi aggiungi il fatto che lo stipendio non è poi così male. Ti senti a tuo agio e durante il momento del caffè in compagnia, quattro chiacchiere con gli altri le scambi volentieri.

Fatto sta che sovente, trovandoti da solo nella stanza, sei tentato di fare qualcosa che non dovresti mai fare anche solo per un sentimento di vivo rispetto nei confronti di chi ti ha dato un lavoro, scegliendoti tra tantissimi candidati e verso chi invece non ce l’ha ancora. Forse non ci pensi ma tutto ciò è molto grave.

E se tu ti vedessi da fuori mentre lo fai, di certo storceresti il naso. E penseresti pure male se invece vedessi qualcun altro al tuo posto comportarsi nella stessa identica maniera durante l’orario di lavoro. Grideresti pure allo scandalo e inizieresti a sparlare alle sue spalle con parenti e amici.

Lavoro, occhio a dove navighi o sono dolori

E non hai mai pensato che potrebbe vederti pure un tuo collega o coglierti in fallo il tuo datore di lavoro? Chiaro che il secondo caso è ben più grave perché lui può prendere decisioni molto gravi nei tuoi confronti, come quella di arrivare a licenziarti. La Legge glielo consente e tu dovresti saperlo bene visto che episodi di questo genere sono già avvenuti e la Cronaca ce li ha raccontati.

Magari dovevi inviare quell’email urgente o verificare che quel file world non contenesse refusi. E invece te ne stai lì a giocare con il telefonino con uno di quei giochini che hai scaricato tempo fa. Oppure stai osservando le ultime foto, perlopiù selfie, condivisi sui Social dalla tua ultima fiamma.

Se vai qui perdi tutto quanto, lo dice la Legge

Tuttavia la cosa ancora più grave è che tu nel farlo utilizzi o il cellulare aziendale o il pc che hai in dotazione in ufficio. Tutto ciò sappi che non è solo vivamente sconsigliato ma pure vietato e la Cassazione si è già espressa più e più volte in tale direzione. In ogni caso non usare nemmeno il tuo di telefonino per compiere queste azioni quando stai lavorando.

Difatti potresti comunque irritare il capo o il cliente. Potresti tenerlo spento nel cassetto o nella modalità silenziosa. Lascia il contatto dell’ufficio ai tuoi cari per eventuali emergenze. Chiaro che per quelle nessuno potrà dire nulla visto che si tratta di sicurezza. E dedicati ai messaggini e ai Social solo nei tuoi momenti di svago o di pausa fuori dall’ufficio.