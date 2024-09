Conto Deposito, gli interessi di settembre sono pazzeschi: se depositi 10mila euro la banca ti fa un regalo sostanzioso

Per i conti deposito gli interessi che si matureranno a settembre sono veramente pazzeschi, devi depositare 10 mila euro.

Il desiderio di riuscire a risparmiare qualche euro in più ha portato buona parte degli italiani ad investire sui conto deposito. Purtroppo la realtà economica a cui l’Italia sembra essere condannata negli ultimi anni, ha fatto in modo che si valutassero delle soluzione alternative. Queste vengono offerte dai possibili investimenti.

Investire non è di certo qualcosa solo per ricchi, basta anche una piccola somma, ovvero un importo da mettere da parte di mese in mese, per riuscire ad ottenere una buona quantità di denaro. In questa ottica ecco che iniziano a prendere importanza i le criptovalute, i buoni fruttiferi e ovviamente anche i conti deposito.

La maggiori banche note su territorio italiano offrono numerose possibilità di conti deposito, ognuno dei quali offre un rendimento differente.

Fino ad oggi, ad essere ritenuti i migliori sono stati i conto deposito con un rendimento che arrivasse almeno al 4%, questi sembrava essere i migliori in maniera assoluta. Ma per i prossimi mesi sono previsti dei rialzi che potrebbero portare a superare tale importo, offrendo un netto guadagno, veramente molto conveniente.

Il conto deposito come investimento molto sicuro

Nonostante sia chiaro che investire attualmente è molto più semplice che in passato, occorre sottolineare come quello che i cittadini cercano è comunque un investimento che sia sufficientemente sicuro. Questo è il punto di forza dei conti deposito, che offrono un rischio di perdere il capitale iniziale che è pari a zero.

I conti di questo genere sono in grado offrire dei rendimenti molti elevati nel tempo, grazie a dei tassi di interesse molto elevati. Quello che però in pochi sanno è che i conti deposito sono garantiti dal fondo interbancario di tutela dei depositi che assicura i conti con un valore fino a 100 mila euro.

Qual è il conto deposito più conveniente

Numerosi i conti deposito che sono presenti sul mercato, alcuni di essi sono molto convenienti. Tra i più interessanti il Time Deposit di twist un conto deposito vincolato del conto corrente Twist, il quale propone il 4,05% lordo per un vincolo di 12 mesi. Con un investimento di 10 mila euro si può ottenere quasi 280 euro.

Quasi 900 euro è invece il guadagno nel caso in cui si investano 10 mila euro nel conto deposito Banca AideXa, quasi 1500 euro invece, per il Conto Key non svincolante di Banca Progetto.