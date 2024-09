Bonus Animali Domestici, il Governo ha un piano eccellente: chi rispetta i due requisiti non deve pagare un euro

Il governo sembra avere un piano eccellente per introdurre il bonus animale domestici. Per poterlo avere o occorre però rispondere a due requisiti.

Numerose sono le misure economiche che sono state previste tanto per questo 2024 tanto pensate per il 2025. Tra di esse c’è quello che tutti definiscono bonus animale domestico, un importo messo a disposizione di tutti coloro che hanno in casa un amico a quattro zampe.

Chi ha in casa un animale sa bene quanta compagnia essi possono fare, quanto affetto possono donare. Peccato però che ti incontro sa anche bene che un animale di compagnia, mette di fronte alle stesse spese che si affronterebbero per un figlio (o quasi). I veterinari costano un occhio della testa, un cibo cibo di qualità altrettanto. Far crescere l’animale senza alcuna cura sarebbe veramente un delitto.

Le difficoltà economiche in cui l’Italia versa, rendono difficile anche amare un animale e rispettare tutte le sue esigenze. Proprio per questo motivo la notizia di un bonus animali domestici aveva fatto felici veramente molti italiani.

Quello che si sta prospettando proprio in questi giorni, è la possibilità di un nuovo piano per quello che riguarda il bonus animali domestici. Era assolutamente quello che serviva.

Introdotto una legge di bilancio 2024 si è in netto ritardo

In realtà questo bonus per la cura dei nostri amici a quattro zampe e non solo, sarebbe stato introdotto nella legge di bilancio 2024.quindi probabilmente i proprietari di animali, si aspettavano che esso fosse messo in atto già da inizio anno. Peccato che siamo a settembre e che attualmente ancora non è stata aperta nessuna possibilità di inviare domanda.

In realtà sembra che manchi il decreto attuativo, che sia in grado di definire importi e requisiti. Insomma il bonus ritardo e attualmente ci sarebbero solo 90 giorni di tempo per il ministero affinché vada ad approvare il decreto.

In cosa dovrebbe consistere il bonus

A questo punto cerchiamo di comprendere come dovrebbe essere il bonus in questione. L’ultima manovra avrebbe stanziato 750.000 € per il triennio che va dal 2024 fino al 2026. Quindi 250.000 € per ogni singolo anno che dovrebbero essere ripartiti su quelle che sono le domande che arriveranno per gli animali domestici. Verranno compresi i proprietari di cani, gatti e qualsiasi altro animale di compagnia, compresi i roditori, furetti e anfibi.

Per poter beneficiare del bonus il proprietario dell’animale dovrebbe avere un’età superiore ai 65 anni e un ISEE inferiore ai 16.215 €. Il denaro che verrà concesso potrà essere utilizzato per le visite veterinarie, per le operazioni chirurgiche e per l’acquisto di farmaci veterinari.