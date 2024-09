Tv in blackout, molti canali spariranno: risolvi il problema grazie a un regalo dello Stato | Pensano a tutto loro

La tua TV potrebbe andare letteralmente in blackout, puoi però risolvere il tuo problema in maniera semplice, con un regalo dello Stato.

Numerosi i cambiamenti che la popolazione italiana sta affrontando e con ogni probabilità continuerà ad affrontare anche nei prossimi anni. Uno si questi riguarda le nostre televisioni, che come in molti sapranno, sono le prime a risentire dello sviluppo tecnologico che si sta affrontando in questi anni.

La tecnologia cambia molto velocemente e spesso per noi, non è affatto semplice stargli dietro, ci troviamo in difficoltà a gestire i nostri apparecchi e comprenderli fino in fondo. Le televisori, proprio come gli smartphone, sono forse i due oggetti tecnologici che maggiormente rendono visibile il cambiamento.

Alcuni anni fa, la TV italiana aveva già subito un importante cambiamento, probabilmente in molto lo ricorderanno, siamo stati costretti ad acquistare nuovi dispositivi, ovvero a collegare un decoder che permettesse di rivedere il nuovo segnale. Adesso ci siamo di nuovo, la TV cambia e subisco lo switch off.

Tranquilli nostri cari lettori, per questa volte potrete riuscire a continuare a vedere la televisione gratuitamente, lo Stato italiano avrebbe previsto degli importanti aiuti. Ecco allora come avere accesso alla sovvenzione.

Il bonus di cui è possibile beneficiare

Si chiama Bonus decoder, quello a cui è possibile accedere inviando una semplice richiesta. Il bonus che permetterà a tutti di continuare a vedere il proprio dispositivo, senza doverlo cambiare. Il bonus consista sostanzialmente nella ricezione di un decoder compatibile con una nuova tecnologia, direttamente a casa.

Il beneficio di cui si sta parlando è nato dalla collaborazione tra il Ministero delle Imprese e del made in Italy con Poste Italiane. Per poterne usufruire occorre innanzitutto rispondere a dei requisiti specifici. Le domande possono essere inviare fino al 31 ottobre 2024, salvo esaurimento scorte.

I requisiti per poter avere il bonus e come funziona

Per poter beneficiare del bonus a cui si è fino a questo momento accennato, occorre avere un’età massima di 70 anni e un trattamento pensionistico del valore non superiore ai 20 mila euro all’anno. Per chi è in possesso dei requisiti è il momento di inviare la richiesta per poter avere il bonus.

Le domande potranno essere presentate telefonicamente, al numero di telefono 800776883, recarsi in uno degli uffici postali presenti su tutto il territorio italiano e infine accedere al portale www.prenotazionedecodertv.it. In poco tempo si riceverà l’apparecchio direttamente a casa e iniziare a vedere i nuovi canali.