Quanto guadagna un allenatore di calcio, il suo stipendio è fuori di testa: per lavorare non serve nemmeno un corso

Tutti curiosi di sapere quanto guadagna un allenatore di calcio, la somma sembra essere proprio da capogiro, ecco a quanto ammonta.

Sono moltissimi coloro che, oltre a nutrire il sogno di diventare calciatore, sognano un giorno di essere un buon allenatore di calcio. Una carriera non molto semplice da intraprendere, considerando che occorrono una personalità e uno spirito di sacrificio non indifferenti. Come spesso accade per lavori di un certo spessore, quello che serve è impegno, comprendere che per arrivare ad alti livelli occorre fare la classica gavetta.

A questo punto ci si chiede cosa fa realmente un allenatore di calcio, perchè a tutti gli effetti, quello che si vede in campo è solo la minima parte di quello che è l’impegno che ogni singolo mister dovrebbe mettere nel suo lavoro.

Innanzitutto l’allenatore è un motivatore, in grado di spronare i sui calciatori dal punti di vista fisco e motivazionale. Un ruolo molto importante non solo a livello sportivo, ma anche e soprattutto umano. Ovviamente si tratta di un lavoro che richiede una certa preparazione, conseguendo i vari patentini dalla licenza D a quella UEFA PRO.

In grado di comunicare e creare una certa coesione in squadra, l’allenatore deve essere retribuito non solo per la preparazione atletica, ma anche per il sostegno psicologico che offre ai suoi ragazzi.

Come si diventa un allenatore di calcio e l’importanza dell’esperienza

Per diventare un allenatore di calcio a livello professionistico, devi innanzitutto avere in mente qual è il livello a cui ambisci. Ad esempio, per allenate le squadre provinciali, non è richiesta alcuna qualifica, né tanto meno una formazione specifica. Diverso il discorso per le squadre giovanili che giocano i campionati regionali e nazionali, per cui occorre l’abilitazione FIGC.

Nonostante l’esperienza in campo sia estremamente importante per riuscire ad offrire la migliore guida possibile ai propri ragazzi, per diventare allenatore non si ha bisogno di alcuna esperienza pregressa, nemmeno quella da calciatore.

Ma quanto guadagna un allenatore?

Ma veniamo a ciò che a tutti interessa, ovvero, quanto è possibile guadagnare se si diventa allenatori di calcio? Lo stipendio di un allenatore di calcio dipende molto dalla categoria a cui si aspira e quindi si riesce ad arrivare.

In genere un allenatore amatoriale non ha alcune retribuzione, esso pur essendo tesserato, riceve solo ed esclusivamente un rimborso spesa annuale. Diverso invece il discorso per gli allenatori professionisti di Serie A, che ricevono un compenso miliardario.