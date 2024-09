Maxi concorso INPS, 1900 posti con contratto sicuro: per essere assunti basta un semplice diploma | Candidati ora

Ottime possibilità di essere assunti grazie al maxi concorso che permetterà a 1900 persone di essere assunti. Ti basta solo il diploma.

Nuova opportunità di lavoro, questa volta ad essere pronto ad assumere è uno degli enti più noti sul territorio italiano, insieme il più amato, ma anche il più odiato. Ovviamente ci stiamo riferendo all’Istituto Nazione Previdenza Sociale, ovvero la cara INPS.

In prospettiva di un ricambio generazionale Inps sta provvedendo ad assumere un gran numero di nuovi dipendenti. Nonostante in molti siano pronti ad affermare che l’età pensionabile sarà spostata, perchè con la crescita a zero, per l’Italia l’impegno pensionistico sembra essere troppo oneroso per poter rispettare i piani di revisione, attualmente occorre sostituire coloro che andranno in pensione.

Inoltre l’INPS ha bisogno di implementare il suo personale affinchè si possa offrire il miglior servizio a tutti i cittadini. Quindi ecco che è il momento di rivedere i piani e avviare un progetto di assunzioni.

Il concorso pubblico è in partenza e per prendervi parte non ci sarà bisogno di nient’altro se non del diploma. Le assunzioni saranno veramente moltissime e sono in tanti ad avere la possibilità di sottoscrivere il contratto. Ecco allora cosa conoscere a riguardo.

Il concorso INPS che tutti aspettavano

I concorsi pubblici statali sono quelli maggiormente attesi da tutta la popolazione italiana ancora in cerca di occupazione. Per il 2024 occorre completare il piano di assunzioni che prevedeva l’inserimento di 1900 persone all’interno degli uffici. I tempi stringono e occorre provvedere in maniera veloce. La assunzioni avverranno su tutto il territori nazionale.

Le assunzioni saranno possibili grazie a un concatenasi bi bandi di concorso che saranno rivolti a diplomando e che prevedono la sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato. Ogni singolo bando di concorso contiene, ovviamente, tutte le indicazioni per prendere parte alla selezione.

Come inviare la candidatura e cosa sapere

Le assunzioni che avverranno nei prossimi mesi sono state tutte pianificate da inizio 2024 e adesso è il momento di provvedere all’ultimo scaglione, almeno per quest’anno. Un progetto biennale 2024/2026, che era stato approvato con la Determinazione Commissariale n.19 del 23 febbraio 2024. Numerose le posizioni che vengono messe a disposizione di tutti coloro che provvederanno ad inoltrare la domanda.

Per posizioni specifiche come quelle di assistenti tecnici e informatici, occorre essere in possesso di una formazione specifica, invece per altre posizioni è sufficiente il solo diploma. per inviare la propria candidatura si consiglia di collegarsi al sito ufficiale dei concorsi pubblici.