Tasse, maxi sconto a chi ha questo reddito: non sforare di un solo centesimo o perdi ogni privilegio

Maxi sconto sulle tasse per chi non supera questo specifico reddito. Se si ha anche solo qualche centesimo in più perdi tutto.

Si parla continuamente delle misure economiche da prendere affinché chi ha meno denaro, abbia la possibilità anche di pagare meno tasse. La stretta fiscale che colpisce l’Italia sembra essere sempre più prepotente. Per tutti i cittadini sta diventando quasi impossibile riuscire a far quadrare i conti alla fine dell’anno.

Sono diversi anni che si chiede infatti di intervenire e quindi di andare in incontro a tutti coloro che non hanno notevoli possibilità economiche. Quello che forse in pochi sanno è che già a partire da quest’anno, sarebbe possibile ridurre l’importo delle tasse da pagare.

Proprio in queste settimane il governo di Giorgia Meloni, sta lavorando a quella che sarà la legge di bilancio 2025. Maurizio Leo vice ministro dell’economia e delle finanze sta dettando la strada che dovrebbe essere eseguita, andando ad intervenire soprattutto su quello che comunemente venne chiamato ceto medio.

Le previsioni a riguardo ci permettete di affermare che con ogni probabilità si andrà ad intervenire nuovamente sull’Irpef, elemento su cui già si era intervenuti lo scorso anno. Probabilmente gli scaglioni saranno nuovamente rimaneggiati.

Si interverrà anche su coloro che hanno un reddito superiore a 50.000 €

Per il 2024 è stata prevista una modifica sulle aliquote Irpef. Tutti coloro che hanno un reddito inferiore ai 28.000 €, vedono allora applicata un’aliquota Irpef pari a 23%. Uno scaglione questo che in precedenza era diviso in due, che prevedeva una tassazione maggiore per coloro che superavano i 23.000 €.

Chi guadagna più di 50.000 €, si vede applicata una aliquota pari a 43%. Quindi per limitare la tassazione nei confronti di quest’ultimi si dovrebbe puntare all’intervento. Attualmente non vi è stata alcuna previsione in merito, probabilmente però per il prossimo anno sarà possibile avere un intervento anche a chi ha un reddito tra i 50.000 e 60.000 €.

Si va a lavorare sulla tassazione del ceto medio

Una delle ipotesi che negli ultimi giorni è stata avanzata, è la riduzione del secondo stagione di reddito ovvero proprio quello che va dai 28.000 e 50.000 €. Per loro in questo 2024 era prevista un’aliquota pari al 35%.

Quello che si prevede per i lavori che verranno fatti guardando al 2025, è la riduzione dell’aliquota da 35% al 33%. Allo stesso tempo però si andrebbe ad ampliare lo scaglione arrivando fino a 60.000 €. In questo modo chi supererebbe una tassazione con aliquota al 43%, sarebbero solo coloro che superano i 60.000 € all’anno di reddito.