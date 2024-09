Lavoro stagionale, l’estate non è tutto: se vuoi uno stipendio extra candidati spontaneamente | Qui cercano sempre

Lavoro stagionale, anche adesso stanno cercando nuovi lavoratori. Se vuoi un guadagno in più candidati subito.

Nel nostro immaginario collettivo quando sentiamo il temine, per altro molto usato e cliccato, oltre che pubblicizzato, di lavoro stagionale lo colleghiamo alla tarda primavera e all’estate. In quel periodo è molto richiesto nelle località di grande interesse turistico. Si parla di contratti a tempo determinato.

Si è poi costretti a cercarne un’altra, salvo che non siamo studenti. Ed è chiaro che trovare un’altra valida occupazione non è facilissimo, certo, con un po’ di esperienza, fondamentale in ogni campo della vita, e organizzazione, possiamo risolvere facilmente la faccenda. Poi è bene allargare i nostri orizzonti. Ottimo è pure far vibrare dentro di noi la fantasia e il fanciullino di pascoliana memoria.

In fatti ci sono mansioni, sempre a progetto, che sono molto richieste in autunno e in inverno. Tra l’altro, se per esempio pensiamo al periodo in cui amiamo trascorrere il tempo in montagna per della passeggiate o a sciare, è quando inizia a fare bel fresco che viene richiesto personale in più negli hotel e nei vari luoghi di località montane.

Anche quando i supermercati delle grandi catene devono fare l’inventario, vengono cercate figure apposite che, in giorni festivi o in orari notturni, lo realizzano. Inoltre quando ci sono i saldi, in molti store vengono richiesti numero maggiore di lavoratori, al fine di occuparsi di vendita, ma anche sistemazione del negozio e delle vetrine.

Lavori stagionali nei periodi freddi

E che dire di feste, sagre e fiere? Anche qui è grandissima la richiesta di lavoratori che possono occupare varie mansioni, non per forza legate al food. Insomma, come abbiamo potuto vedere, gli ambiti dove possiamo chiedere lavoro, anche se non abbiamo molta esperienza, ma tanta voglia di imparare, sono tantissimi.

Valido è pure il consiglio di proporsi per ripetizioni nelle materie in cui siamo più forti. Non da meno anche per aiuto compiti. Ora che è ripresa la scuola, c’è grande richiesta di babysitter e dogsitter e anche molti altri sono lavori che possiamo svolgere, pure se stiamo ancora studiando e come forma di arrotondamento.

Prepariamoci in vista del Natale

Se poi amiamo i bambini possiamo dare anche una mano per le feste, proponendoci come animatori. Ricordiamoci poi che già da ottobre che non è così lontano viene richiesta maggior forza lavoro in negozi e supermercati in vista delle feste natalizie e dello shopping, che in questo periodo più che mai sarà molto frenetico.

E se amate giocare e divertirvi e, se siete simpatici, potreste anche provare a candidarvi per vestirvi dal mitico Babbo Natale o anche da altri personaggi, come i simpatici elfi. Sempre in occasione di piccoli eventi, organizzati per lo più nei centri commerciali, in quel periodo potrete prestare servizio per volantinaggio o come hostess.