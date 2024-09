Lavoro, se vuoi un aumento di stipendio trasferisciti qui: la classifica è rivelatoria | I fortunati sono pochissimi

Lavoro, se vuoi avere un bello stipendio vai qui. Le zone dove lo stipendio è più elevato.

Avere un lavoro oggi è ritenuto una bella fortuna e lo è se si ha firmato un contratto a tempo indeterminato. Tantissimi si illudono, perché di mera illusione in molti casi si tratta, che quello a tempo determinato poi si tramuti nell’altro. Peccato che spesso non è così e che anzi, non viene neppure rinnovato.

Lo stesso possiamo dire in numerosi negozi, aziende e catene. Anche quando si ottiene l’assunzione a tutti gli effetti, il guadagno non è molto esaltante e ciò è normale, se siamo agli inizia e alle prime armi, ma non lo è se abbiamo anni di esperienza alle spalle. Se poi abbiamo lavorato per anni in quell’azienda e abbiamo dimostrato di essere una risorsa, è bene essere pagati adeguatamente.

Domandare un aumento al nostro capo è un diritto, come pure la richiesta di compiere qualche straordinario. Ottenere tutto ciò non è semplice, pertanto bene è riuscire a realizzare lavorativamente dei piani B, a cui vale sempre la pena pensare. Altro valido consiglio da tenere in mente è di continuare a guardarci intorno, perché qualora fossimo senza occupazione sapremmo a che porta andare e bussare.

Mantenerci anche aggiornati e non smettere mai di studiare per conto nostro, sono importanti dritte da non scordarci mai. Rammentiamoci poi che non smette mai di imparare e quello che sembra nuovo oggi domani potrà essere considerato desueto e inutilizzabile. Tuto ciò ci potrà essere utile se vorremo puntare in alto, con un avanzamento di carriera e aumento di stipendio.

Esistono luoghi dove si guadagna di più

In ogni caso, al di là del ruolo che vogliamo esercitare, ci sono zone del mondo e, restringendo il raggio d’azione, d’Italia, dove i compensi di un lavoratore sono più alti che non in altre Regioni. Di contro però c’è da dire che tale aumento non piove dal cielo, ma è connesso al fatto che la vita in quei luoghi costa molto di più.

Insomma entra in gioco il caro vita, che tanto ci sta a cuore. Pertanto prima di preparare le valigie e prendere una decisione a riguardo pensiamoci molto. Ebbene e contiamo non fino a 10 ma fino a mille e, dopo aver fatto i nostri conti e valutato i pro e contro, pensiamo concretamente di spostarci come residenza o meno.

Ecco dove gli stipendi sono più alti

In linea generale è il Nord Italia dove si guadagna di più, a trionfare è soprattutto Milano, con compensi lordi annuali, stano chiaramente sulla media 32472€. Al secondo posto troviamo invece Parma, seguita subito dopo dalla vicina Modena e, restando in Emilia, ecco al quarto e quinto Bologna e Reggio Emilia.

Roma, a grande sorpresa, si trova solo al 18esimo posto, mentre Bergamo all’ottavo. La ricerca è stata effettuata dalla Cgia di Mestre, chiaramente prendendo in considerazione i dati dell’INPS. Insomma, la situazione non è ancora una volta delle migliori nel Sud, dove però generalmente, come poco fa accennato, la vita costa di meno, salvo rare eccezioni.