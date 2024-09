Assunzioni, chi ha quest’età è ricercatissimo: alle aziende conviene eccome | Manda il CV e trova il lavoro dei sogni

Assunzioni, se possiedi questa precisa età il lavoro è tuo, prepara immediatamente il curriculum.

La questione lavoro è ancora bella calda, esattamente come quella assai delicata delle pensioni, Tuttavia le due sono strettamente connesse e legate da un sottile filo rosso. Del resto, per diventare pensionati bisogna necessariamente aver lavorato e aver maturato anni di contributi necessari per perseguire tale obiettivo.

D’altro canto però, per via degli assegni pensionistici troppo bassi, molti di coloro che avrebbero le carte in regola per farlo temporeggiano. Altri invece continuano a lavorare anche da pensionati, magari solo part time. Talvolta a fare loro questa proposta sono gli stessi datori di lavoro che vogliono poter contare ancora sulla loro esperienza.

È proprio questa quella che manca ai giovani, non avendo mai lavorato. Tuttavia, se non iniziano non la matureranno mai mai. Infatti sono loro la fetta più colpita dalla disoccupazione, che sta assumendo picchi molto elevati. In ogni caso ci sono anche persone ben più adulte, ma che sono lontane dall’agognata pensione, che si trovano in difficoltà a trovare un nuovo lavoro, perché magari l’attività dove hanno operato per anni è fallita e ha chiuso i battenti.

Potrebbe invece anche semplicemente aver effettuato dei tagli del personale per tentare di restare a galla. La situazione è comunque complicata, perché dopo tanti anni che qualcuno operava in un’azienda, pensando di essersi oramai sistemato lavorativamente, deve ora ricominciare da zero. Ergo, anche se trova un nuovo lavoro può essere che la mansione affidata lì sia di minor pregio rispetto alla precedente, con conseguente stipendio più basso.

Lavoro, assunzioni più facili per alcune persone

Il problema è che in tanti, quando ancora la crisi era ben lontana, avevano avviato mutui per la loro casa e che adesso, senza un lavoro fisso, non sanno come poterlo onorare. Altra grave gatta da pelare, sono le spese di vario genere, che ancora adesso affollano le nostre vite. Tuttavia, ora c’è un piccolo spiraglio che farebbe tirare un sospiro di sollievo a molte persone, che devono però possedere un particolare requisito.

Parliamo dell’età anagrafica. Se ne sono in possesso, devono iniziare a dare una sistemata al loro curriculum vitae. Per loro la ricerca di un’occupazione sarà ora ben più facile. E lo sarà grazie ad alcune importantissime agevolazioni, pensate appositamente per risolvere la piaga sociale delle mancate assunzioni.

Agevolazioni previste per gli over 50

La fascia d’età in questione è quella dei lavoratori over 50, che sono alla ricerca di un’occupazione. Gli aiuti in tale direzione, al fine di riuscire ad inserirli nell’organico lavorativo, sono quelli della Legge Fornero e quelli offerti dalla Legge di Bilancio 2021. In codesto caso riguarda però solo le donne. In entrambi i casi però bisogna essere disoccupati da meno di 12 mesi.

Con gli incentivi si possono ottenere contratti sia a tempo determinato che indeterminato e, qualora il primo si trasformi nel secondo, lo sgravio fiscale rimane invariato di 18 mesi. Per richiedere ciò, un’azienda deve rispondere a questi requisiti, quali, tra i tanti, un reale aumento del numero di lavoratori, un regolare versamento di contributi fiscali previdenziali e una nuova assunzione effettiva e non solo formale.