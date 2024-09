Straordinari, se vuoi evitarli segui questi step: finalmente una strategia efficace | Seguila anche tu

Sei stanco di dover sottostare agli straordinari? Segui questa strategia.

Ci si lamenta tanto di non avere un lavoro ma poi, quando ne troviamo uno, non siamo contenti. Gli troviamo tutti i difetti di questo mondo e non vediamo l’ora che si concluda. Se poi dobbiamo lavorare anche nei festivi e negli weekend, apriti cielo! Ciò accade spesso soprattutto tra i giovani e giovanissimi, anche se gli pure over 50 se ne lamentano spesso.

Permettiamo che non ne esiste uno perfetto, bisogna sempre un po’ adattarsi nel limiti del lecito e nel rispetto di tutti. Se poi si parla di smart working, che si sta espandendo a macchia d’olio anche nel nostro Paese abbiamo meno problemi, rispetto a quando dovevamo recarci in ufficio. Per prima cosa possiamo scongiurare le lunghe code a bordo della nostra auto per raggiungere il posto di lavoro o la nostra dimora per la classica pausa pranzo.

Inoltre non dobbiamo dividere per forza di cose la scrivania con quel collega tanto antipatico e avremo meno a che fare anche con il capo, che sentiremo solo tramite email, per telefono o vedremo nelle call. Insomma dopo che ci siamo ben organizzati per lavorare da casa, se siamo capaci anche di lavorare anche a distanza e per conto nostro, tutto ciò è a dir poco strepitoso.

Il fatto è che proprio il fatto di non muoverci dal nostro nido può far pensare a molte persone esterne che effettivamente non stiamo lavorando, mentre noi stessi possiamo invece rischiare di lavorare molto di più delle canoniche 8 ore. Lo stesso potrebbe chiederci il nostro datore, in maniera sibillina.

Straordinari, un problema ad oggi irrisolto

Cerchiamo di non cadere in questi tranelli, che poi, con il tempo, possono rivelarsi fatali per la nostra salute e la nostra vita e le nostre relazioni. Insomma, se vogliamo lavorare un po’ di più e arrivare agli straordinari per nostro desidero, è un conto, ma, in questo caso è per ricevere qualche soldino in più in busta paga. Se tuttavia vogliamo evitarli, giochiamo d’astuzia.

Come? Per prima cosa seguite la dritta che vi abbiamo dato poco fa, ovvero di organizzarvi meglio il lavoro e distribuirlo nella giornate e durante la settimana, stabilendo quali sono le priorità. Durante le ore lavorative, lavorate davvero e non perdetevi in telefonate e altre cose che non riguardano la professione principale.

Una strategia per evitarli

Non prendetevi anche il lavoro di altri, a meno che non vi siate accordati con i colleghi, per fare in modo che poi vi restituiscano, a tempo debito, il favore. Non contattateli poi, a meno che non siano vostri amici, fuori dagli orari di lavoro e non fatelo nemmeno con il vostro capo, salvo che non ci sia emergenza.

Abituate anche lui stesso a non cercarvi fuori da fasce orarie non lavorative, tanto meno la sera, quando dovete dedicarvi al riposo e ai vostri affetti. Ciò è fondamentale per ripartire il giorno dopo al lavoro ed essere produttivi. Ed è ciò che importa realmente all’azienda per la quale lavorate. Infine praticate attività motorie, seguite una valida alimentazione e dormite le canoniche otto ore a notte. In tale maniera non avrete bisogno di ore aggiuntive arrivando agli straordinari per completare il lavoro giornaliero