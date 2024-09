Smartworking, se internet è lento lo stipendio te lo scordi: ottieni il massimo della velocità in pochi click

Smartworking, lo hai ottenuto, ora non rischiare di perderlo per colpa della connessione troppo lenta. Correggi ora il tiro.

Alla fine, dopo mesi e mesi che corteggiavi, professionalmente parlando, il tuo capo, ce l’hai fatta a ottenere il tango agognato smartworking che, a onor del vero, si sta diffondendo sempre più a macchia d’olio pure nel nostro Paese. Hai cantato vittoria dal momento che così ti saresti potuto meglio organizzare con la gestione anche della casa e dei figli.

E a pranzo basta consumare pasti fuori. Adesso fai una bella spesa e puoi prepararti con calma qualcosa di buono. E pure i tuoi ragazzi, quando tornano da scuola nonché la tua dolce metà dal lavoro che svolge in loco, possono trovare un primo o secondo piatto da gustarsi in tranquillità.

Anzi, talvolta trovi pure il tempo, per mettere le mani in pasta e preparare da zero la pizza o una buona torta per colazione. Inoltre ti puoi scordare di tutto quello stress che provavi mentre eri costretto a trascorrere tanto tempo in coda per raggiungere l’ufficio. E poi non devi più dividere la scrivania con quel antipatico del tuo collega.

Il capo lo senti per telefono oppure in video chiamata. Non devi andare in loco per le riunioni. Bastano le call. Il punto è che il tutto viaggia fortissimo sul Web e che se tu ti trovi, anche all’improvviso, con una linea Internet fin troppo lenta e che salta rischi grosso. Potresti infatti perdere la possibilità di lavorare da casa oltre che, nei casi più gravi, pure il lavoro in toto.

Smartworking, se hai la linea lenta lo perdi

Per prima cosa respira e non agitarti. Allontana l’ansia sorseggiando piano un bicchiere di acqua naturale a temperatura ambiente. Il panico non ti porterà da nessuna parte ma, anzi, peggiorerà la tua situazione. La prima cosa da fare è contattare l’azienda con la quale si è stipulato un contratto per la linea ed esplicare i problemi che si stanno verificando.

Faranno dei controlli oppure potranno comunicarti che in quel momento ci sono dei guasti o dei lavori in corso. Tutto ciò può capitare e tutti quanti dobbiamo metterli in conto. Se invece, anche in seguito a un intervento di un tecnico, non si nota nulla di guasto significa solo una cosa che lui stesso scoverà. E a quel punto devi metterti in moto.

Ti stanno fregando, come correggere il tiro

In poche parole qualcun altro si sta attaccando alla tua linea Wi- Fi a scrocco. Non vuole pagare il suo abbonamento ma comunque utilizzare la linea per i suoi comodi. Molte volte si tratta di vicini di casa che riescono a scoprire la nostra password anche perché noi la lasciamo appuntata su alcuni foglietti lasciati in sala da pranzo o cucina. Da oggi nascondili.

Altre volte invece si tratta di veri e propri hacker che riescono a rubarci pure i nostri dati sensibili. Se vediamo, andando nel menù delle Impostazioni e poi su quello dedicato alle Connessioni, che sono collegati alla nostra linea anche computer o dispositivi non nostri scolleghiamoli, quindi cambiamo subito la password e chiamiamo il nostro esperto di informatica di fiducia per un nuovo consulto.