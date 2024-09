Lavoro, diventa più produttivo con una semplice applicazione: scaricala subito e non dimenticherai più nulla

Vuoi diventare ben più produttivo sul lavoro? Basta scaricare sul tuo smartphone un’App.

Si ribadisce sempre l’importanza di diventare più produttivi sul lavoro, non solo però per l’economia. Se diventiamo tali, la realtà in cui operiamo, non potrà più fare a meno di noi. Difatti non è affatto vero che sul settore lavorativo siamo dei numeri e che tutti quanti siamo facilmente intercambiabili. Non per nulla ci sono quei lavoratori che possiedono, come moltissimi artisti, il cosiddetto x-factor.

Ed è ciò che li fa distinguere da molte altre persone, che magari sulla carta hanno la loro stessa preparazione, ma non il loro carisma e la loro stessa capacitò comunicativa. La voglia di imparare e sudare sul lavoro, come l’esperienza acquista sul campo, fanno sempre netta differenza. Pertanto, se risulteremo degni, per parlare in abito calcistico, del numero 10, quello dei fuoriclasse, potremmo dormire sonni tranquilli.

Tutto questo è sempre valido, a meno che l’azienda per la quale operiamo, non chiuda i battenti. Inoltre, se lavoreremo sodo e porteremo a casa molti risultati, per noi si prospetterà un avanzamento di carriera e ciò comporterebbe anche un sostanziale aumento di stipendio. Se si opera poi nel settore del commercio e delle vendite, si può contare sulle provvigioni, che possono essere molto vantaggiose.

Il trucco sta nel sapersi organizzare, anche se operiamo con lo smart working. Fatto sta che per molti, questa modalità di lavoro va in conflitto con la produttività, dal momento che non sono molto organizzati. Alcuni si lamentano sui Social, anche se per la verità tali lamentele, le abbiamo sentite soprattutto durante i passati lockdown, dovuti al fatto che, senza una persona vicina, che gli diceva cosa fare, molti non sapevano operare.

Lavoro, la grande importanza di essere sempre più produttivi

Questo costituisce indubbiamente un grandissimo limite, visto che il mondo del lavoro è in continua evoluzione e non va di certo in tale direzione. Anzi, gli stessi datori di lavoro, nonché i recruiter, possono pensare che non siamo adatti a quella posizione, proprio per quel motivo, oltre che etichettarci come lavativi.

Ovvio che in tutto ciò ci può dare una gran mano l’esperienza che, sul lavoro, come nelle vita in generale, conta tantissimo. Oltre a seguire consigli di chi ne sa più di noi, se vogliamo organizzarci meglio sul lavoro, scarichiamo queste App sul nostro Smartphone o Tablet. In tal modo possiamo tirare un bel sospiro di sollievo e lavorare meglio.

Le App che ti vengono in aiuto

Prima di svelarvi i nomi vi diciamo che potrete servirvene anche se non fate smart working ma operate in ufficio. Anzi potrete usarlo se volgete ruoli manageriali o anche per mansioni esterne al lavoro. Grazie ad esse potrete ottimizzare il tempo a vostra disposizione e ridurre il sovraccarico lavorativo grazie a una migliore distribuzione dei compiti. Il tutto ci consentirà, come già detto, di organizzarci meglio.

La migliore è Evernote, che è molto famosa e che sovente negli smartphone la possiamo trovare come applicazione di default. Validissime anche Simple Minds e Pocket. La prima consente di realizzare vere e proprie mappe mentali, oltre che schematizzare i concetti e creare presentazioni grafiche, da poter modificare anche in seguito. La seconda invece è fantastica per salvare contenuti internet, che potranno servirci in futuro.