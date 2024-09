Bonus famiglie, in arrivo un accredito dall’INPS: se hai fatto richiesta trovi una bellissima sorpresa sul conto corrente

Se hai fatto richiesta del bonus famiglia dovresti trovare sul tuo conto corrente l’importo a te destinato. L’aiuto economico sarà importante per moltissimi italiani.

Per le famiglie settembre vuol dire dover affrontare un gran numero di spese. Si ritorna dopo tre mesi di caldo afoso, a quella che potremmo definire una sorta di normalità. Si riprende la classica routine dei bambini che vanno a scuola, ma questo per molte famiglie vuol dire anche dover affrontare non poche spese.

I dati che ci arrivano dalle statistiche che ci parlano delle spese sostenute dagli italiani per mandare i propri figli a scuola, ci dicono che i media vengono spesi 1300 €. Sappiamo bene quanto siano cari i prodotti di cancelleria, senza parlare dei libri, spesa non indifferente per tutte quelle famiglie che hanno figli dagli 11 anni in su. Questi sono gli elementi che fanno in modo che un aiuto da parte dello Stato diventi estremamente importante per riuscire a far quadrare i conti di ogni singola famiglia.

Spesso i budget sono limitati, ma andare a chiedere ai nostri ragazzi di rinunciare a qualcosa per via di una condizione economica non sempre semplice, è sicuramente quello che tutti i genitori non vorrebbero mai. In questa prospettiva un bonus cittadini in soccorso e ci permette di alleggerire il carico di spesa sostenuto.

Un aiuto non indifferente alle famiglie

La verità è che se si vuole che l’Italia esca da quella che viene definita zona nascita zero, è importante che arrivino ai cittadini italiani degli aiuti da parte delle istituzioni. Una delle misure che maggiormente permette alle famiglie di affrontare la delicata situazione economica, è sicuramente l’assegno unico universale figli a carico. Questa misura è nata più di un anno fa, è andata a sostituire tutti i bonus a cui si aveva accesso nel momento della nascita di un figlio, ma anche i classici assegni familiari a cui gli italiani erano abituati.

Anche per questo mese di settembre l’Inps ha comunicato le date dei pagamenti. Questi saranno i giorni più attesi da parte delle famiglie.

Quando verrà pagato l’assegno unico di settembre

Proprio in questi giorni accedendo al sito Inps, ovvero all’applicazione, andando sulla sezione fascicolo previdenziale, è possibile trovare la data del pagamento dell’assegno unico. I giorni scelti dall’Inps per gli accrediti sono quelli del 17,18 e 19 settembre. sappiamo che gli importi erogati vengono decisi in base al numero di figli, la loro età, la condizione lavorativa dei genitori, le possibili disabilità presenti.

Per poter accedere all’assegno unico, nel momento della nascita del bambino occorre inviare domanda. Nell’arco di poco tempo sarà possibile ricevere gli arretrati dal settimo mese di gravidanza per poi avere l’accredito mensile.