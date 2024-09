TFR, forse non lo sai ma può farti diventare ricco senza lavorare: gli interessi qui sono altissimi | Scegli bene

Probabilmente ancora non lo sai, ma il tuo TFR ti può realmente rendere ricco, il tutto grazie a interessi veramente molto elevati.

Se credi che pensai al TFR e alla pensione sia qualcosa di lontano da te, solo perchè ancora non hai superato la soglia critica degli anta, sappi che stai sbagliando. Ci sono argomentazioni su cui occorre porre attenzione fin da quando si è ancora piuttosto giovani, per riuscire ad assicurarsi un buon futuro.

Sappiamo bene quanto la condizione economica italiana sia effettivamente critica e quindi occorre essere previdenti per riuscire a scegliere quella che è la strada giusta da seguire.

Tra le misure economiche a cui occorre pensare, ovviamente non possiamo di certo dimenticare il TFR. Il trattamento di fine rapporto viene maturato nel corso dei propri anni di lavoro e viene liquidato solo alla fine del contratto. In genere il pagamento avviene con l’ultima mensilità di stipendio, ma se ciò non avviene il pagamento dovrebbe verificarsi entro 30 giorni dalla fine del rapporto di lavoro.

Quello che in pochi sanno è che la destinazione del TFR deve essere decisa dal lavoratore stesso che avrà la possibilità di destinarlo ad altro utilizzo.

Cosa sapere sul TFR

Innanzitutto cerchiamo di chiarire alcune delle regole del TFR. Ogni dipendente privato quando viene assunto a sei mesi di tempo per decidere se lasciare TFR in azienda ovvero andare a sottoscrivere un fondo pensione. Sappiamo bene quanto l’argomento pensionistico stia a cuore a tutti gli italiani.

Nel caso in cui dopo sei mesi il lavoratore non abbia provveduto a dichiarare la sua volontà, scatta quello che viene comunemente chiamato silenzio assenso, ovvero si dà per scontato che esso debba restare in azienda. quindi è compito del lavoratore andare a specificare quale sia la sua volontà in merito al TFR.

La possibilità di vedere aumentare il proprio denaro grazie al fondo pensione

Dobbiamo ammettere che ad oggi sono ancora tantissimi lavoratori che decidono di lasciare il TFR in azienda, senza conoscere però la convenienza che c’è dietro all’impiegarlo in un fondo pensione.

Quello che occorre sapere infatti è che in genere investire un fondo a netto dei costi e della tassazione può essere veramente conveniente. Mentre nel caso in cui il TFR venga lasciati in azienda il suo rendimento si assesta intorno all’1,5%, quando esso viene immesso in un fondo pensione il suo rendimento arriva circa 3,3%. Una convenienza non indifferente, di cui occorrerebbe tener conto del momento della nostra scelta.