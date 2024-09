Caro vita, se vuoi guadagnare di più c’è una destinazione da non perdere: in questa città gli stipendi sono al TOP

Caro vita, per scordartelo basta che vai qui. Gli stipendi sono quasi stellari.

Il grande problema odierno è il lavoro. O meglio, la grave mancanza di esso. Ed è inutile che lo si neghi. Diciamo pure che, ora come ora, è fin troppo poco. E anche chi ne ha uno, e nel suo piccolo può ritenersi, anche se talora non se ne rende nemmeno conto, molto fortunato per tale motivo.

Il fatto è che talvolta a tanto impegno e, soprattutto a numerose ore, trascorse in ufficio, in negozio o in fabbrica, o a casa, davanti al pc, perché magari pratichiamo lo smart working, sovente ci ritroviamo in tasca pochissimi soldini. Il nostro portafoglio è quasi sempre tristemente vuoto così come il nostro conto corrente.

Ovvio che ci sentiamo affranti e frustrati e che l’umore è sempre più a terra. Magari siamo anche felici quando riceviamo la nostra busta paga ma poi, dopo che abbiamo provveduto a pagare tutte le numerose spese che letteralmente affollano la nostra esistenza, non ce ne rimane manco uno.

E ciò che è ancora più grave che ciò accade pure se siamo dei bravissimi risparmiatori e sappiamo studiarci bene il cosiddetto bilancio familiare. Difatti gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo e, al di là di qualche commissione alla quale dobbiamo necessariamente adempiere all’improvviso, può anche essere a causa di un calo di lavoro che abbiamo meno soldini a disposizione.

Caro vita, esiste un luogo dove puoi guadagnare di più

Ed è ciò di cui si lamentano tantissimi italiani anche sui Social che, si sa, sono diventati una grandissima vetrina per tutti quanti, dunque non solo per i vip. Le ore lavorative per alcuni si sono accorciate e dunque riceveranno uno stipendio più basso. Inoltre gli straordinari sono praticamente banditi.

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, c’è ancora una grave disparità tra i compensi ottenuti dalle donne e quelli degli uomini anche se svolgono la stessa mansione e occupano lo stesso ruolo. E nel frattempo crescono i rincari. Se volete tirare un sospiro di sollievo e guadagnare di più dovrete spostarvi qui.

I Paesi con gli stipendi più alti

A quanto pare in Islanda gli stipendio sono molto interessanti. Bene anche Lussemburgo e gli Stati Uniti d’America. In entrambi i casi si parla di compensi annuali lordi che superano i 70mila euro e possono pure avvicinarsi agli 80mila. Pure in Svizzera, Danimarca e Belgio le cose vanno bene da questo punto di vista.

Il punto è che se gli stipendi sono più alti è anche per far fronte al caro vita che ormai serpeggia ovunque. Inoltre può essere che prendere un appartamento in affitto, ad esempio, ci vogliano molti più soldi che in Italia. Dunque è bene fare prima i doverosi conti e solo successivamente a cantare vittoria e a preparare la valigia.