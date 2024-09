Assunzione, quest’incentivo sta per scadere: se vuoi presentare domanda devi affrettarti | I requisiti sono minimi

Stanno per terminare le possibilità di ottenere l’incentivo se si assume nuovo personale. Si consiglia quindi di fare in fretta per non perdere l’opportunità.

Considerando il la difficoltà che si trova all’interno del mercato del lavoro, era indispensabile che lo Stato si ponesse al fianco delle aziende. La disoccupazione di argomento veramente molto caldo per quello che riguarda l’economia del nostro Stato. Sono moltissimi coloro che si rivelano preoccupati per l’elevato tasso di disoccupazione presente in Italia.

Mai come in questi ultimi anni si è parlato di quello che comunemente chiamiamo fuga dei cervelli, laureati e giovani promettenti che decidono di emigrare all’estero, per cercare la loro fortuna. Quello che tutti desideriamo è che l’Italia riprenda a mano il suo destino e che inizia a dare spazio a coloro che sono la ricerca di occupazione.

Per fare tutto questo sono stati pensati degli incentivi a favore delle aziende che decidono di implementare il loro personale. Probabilmente proprio questa è stata la svolta, insieme alla possibilità di un pensionamento anticipato che ha creato il bisogno di un certo turn-over.

Tranne tante opportunità messe a disposizione dallo Stato italiano, ce ne sarebbe una che va sfruttata il prima possibile, considerando i tempi piuttosto stretti che si hanno per poterne beneficiare. La data di scadenza si sta avvicinando.

Entro il 31 ottobre occorre inviare le richieste

Ovviamente la richiesta in questione può essere fatta da alcuni enti specifici. Si tratta di una possibilità messa a disposizione degli enti del terzo settore e dall’organizzazione a scopo di lucro e di utilità sociale. Presentare domanda possono essere coloro che hanno intenzione di assumere nel prossimo futuro.

Il contributo è stato istituito dal decreto lavoro articolo 28 decreto-legge 4 maggio 2023, numero 48. Attualmente non sappiamo se tale misura verrà poi rinnovata per il 2025. Proprio per questo motivo si consiglia di sfruttarla proprio adesso che i tempi stringono. Ricordiamo che il lasso di tempo utile per l’invio della domanda è dal 2 settembre al 31 ottobre 2024.

Incentivo a favore delle nuove assunzioni

Nello specifico si può beneficiare dell’incentivo in questione per l’assunzione di persone con disabilità. I requisiti richiesti per il nuovo assunto sono età inferiore ai 35 anni, esente dalla legge 12 marzo 1999 numero 68, il contratto da stipulare deve essere a tempo indeterminato e infine il soggetto in questione deve svolgere attività che siano conformi al proprio statuto.

Per presentare domanda, il datore di lavoro può accedere al cassetto previdenziale del contribuente.