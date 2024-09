Stipendi, aumenti per quasi 2 milioni di italiani: la busta paga di settembre è pesantissima | Chi avrà la sorpresa

Stipendi in aumento per quasi due milioni di italiani. Settembre 2024 più ricco per tantissimi lavoratori. Scopri se fai parte anche tu della fortunata lista.

Settembre è finalmente giunto e con lui, un bell’abbassamento delle temperature. Le giornate sono più corte e il buio arriva prima. I nostri ragazzi stanno tornando sui banchi di scuola e tutti quanti abbiamo ricominciato a lavorare, chi in loco che chi in smart working. Per lavoratori, intendiamo chiaramente coloro che hanno la fortuna di possederne uno, visto l’alto tasso di disoccupazione.

Altro grandissimo problema è rappresentato dagli stipendi, che paiono assai esigui per vivere una vita più che dignitosa. Non per nulla, a causa dell’incessante crisi e dei forti rincari, restare indenni è un’impresa assolutamente titanica. Il Governo, sia passato che attuale, ha indetto varie forme di aiuto per tendere una mano tesa alle famiglie maggiormente in difficoltà.

Lo ha fatto con Bonus e Super Bonus per i quali è opportuno possedere un ISEE, sempre aggiornato e reale. Certo che se si può anche contare su un aumento di stipendio, è ancora meglio. Anche perché parliamo di qualche cosa che riceviamo ogni mese. Dunque trovare dentro la propria busta paga, come risultato del proprio impegno e sudore, una cifra più consistente, rappresenta non solo gran sollievo, ma pure sano orgoglio.

Esso ci può anche portare, per giunta, ad essere molto più produttivi. E del resto è ciò che sta maggiormente a cuore alle realtà e ai datori di lavoro. Pertanto noi, dal canto nostro, dovremo dimostrarci sempre più volenterosi e desiderosi di crescere all’interno di quella realtà, presentandoci puntuali e mantenendo un rapporto educato, ma professionale, sia con i colleghi che con i superiori.

Lavoratori, per alcuni in arrivo aumenti in busta paga

Di certo, adesso, tantissimi lavoratori, saranno maggiormente indotti a presentarsi sul posto di lavoro più contenti e motivati, dal momento che, alla fine del mese vigente troveranno, come poco fa giustamente accennato, aumenti interessanti, dei quali si era già accennato in precedenza. Possiamo dire che sia una bellissima sorpresa di ritorno dalle vacanze estive.

Il tutto è suffragato dal fatto che avremo speso parecchio per loro. Tuttavia solo alcune categorie di lavoratori potranno contare su codesti soldini in più, che variano dai 30 ai 100€ mensili, sulla base degli adeguamenti previsti. Siete ora pronti a scoprire se anche voi appartenente a questa famosa lista?

La categorie dei fortunati

Parliamo di 270mila bancari, 850mila lavoratori delle cooperative sociali e oltre 600mila addetti di studi professionali. Per la prima categoria, gli aumenti saranno di 100€, mentre, per quanto concerne la seconda, di 30€, e per la terza di 45€. Tuttavia, per le ultime due, gli aumenti non arriveranno nel corso del primo mese dell’autunno, ma a partire da ottobre 2024.

Dunque saranno per ora solo i bancari a poter contare su tale aumento, come previsto dalla firma di sindacati di Abi e Intesa San Paolo del 23 novembre 2023. Ora c’è solo da augurarsi che anche altri ambiti e categorie di lavoratori possano contare su ulteriori aumenti, cosicché pure loro possano almeno tirare un piccolo sospiro di sollievo.