Salute e lavoro, queste mansioni sono le più pericolose: se non vuoi rischiare evita di mandare il CV a queste aziende

Salute e lavoro, il reale nesso che vige tra i due. Queste professioni sono le più pericolose in assoluto.

La questione lavoro è, senza ombra di dubbio, una delle più discusse e calde del momento. E se lo è, è perché sta a cuore a tutti quanti. Purtroppo è sempre di meno e, anche quando una persona ne possiede uno, teme di poterlo perdere da un momento all’altro. Non c’è da dormire la notte su comodi guanciali ma, piuttosto, è meglio pensare a concreti piani B, al fine di rimanere a galla.

La crisi è inarrestabile e non accenna affatto a diminuire, nemmeno per un secondo. I rincari sono all’ordine del giorno e non accennano nemmeno loro a recedere. L’inflazione non dà tregua, come anche le spese, sia abituali che impreviste, con le quali dobbiamo fare i conti quotidianamente. E adesso, con l’inizio della scuola, dovremo aprire con una certa disinvoltura maggiormente il nostro portafoglio, oltre che strisciare spesso la nostra carta di credito o di debito.

Fatto sta che, lavorare è necessario e non solo, come recita un famoso detto, poiché nobilita l’uomo, ma perché senza di esso non ci possiamo mantenere e vivere una vita decorosa. Chiaro poi che, se ne otteniamo uno che ci piace, è davvero il massimo. Tuttavia, con la bruttissima aria che tira nel nostro Paese, non possiamo sempre permetterci il lusso, perché di esso si tratta, di scegliere quello che ci piace di più.

Così siamo costretti a dimenticarci in un angolo polveroso le nostre lauree o diplomi, a volte ottenuti anche con ingenti sacrifici. Oltre a ciò, nella nostra folle ricerca di un impiego, ci affidiamo ad agenzie interinali, non riuscendo a trovare nulla da soli. Talora seguiamo anche corsi mirati di persona, per imparare nuove professioni. E fra di queste possono anche figurarne alcune parecchio pericolose.

Lavori, i più pericolosi nel nostro Paese

La cosa pazzesca è che pare, dati e sondaggi alla mano, che non siano quelle relative alle forze dell’ordine quelle che vengono giudicate in tale maniera, anche se comunque mettono ogni giorno a serio rischio la loro stessa vita, così come pure le guardie giurate. I vigli del fuco di certo, nel salvarci da incendi, possono non rimanerne sempre illesi, pur avendo tantissimi allenamenti e ingente esperienza alle spalle.

Inoltre, se ci pensiamo bene, quando dobbiamo viaggiare molto a bordo del proprio mezzo, in zone molto trafficate e in fasce orarie e luoghi dove la visibilità non è al massimo, si può rischiare di perdere concretamente la vita. Ciò può capitare per un colpo di sonno. Ergo, a maggior rischio sono camionisti e conducenti di autobus.

Altri lavori ad alto rischio

Pure i piloti di aerei di linea rischiano parecchio. Cambiando totalmente ambito, rischiano molto anche gli elettricisti. Lavorando a stretto contatto con l’elettricità, a causa di qualche malfunzionamento, possono farsi molto male. Del resto, anche qui gli imprevisti sono all’ordine del giorno. Pure in fabbrica si rischia tanto. Soprattutto per via della stanchezza e, se si opta sovente per turni serali e notturni, quando non si è abbastanza riposati, magari per la presenza, in casa, di bambini molto rumorosi.

In particolare pare che siano gli operai edili e i meccanici industriali ad essere di più a rischio in tale ambito. Paiono abbastanza pericolose le professioni esercitate dai pescatori, dal momento che è difficile andare sempre d’accordo con il mare, nonché i minatori, anche per una questione di cattive condizioni atmosferiche, tipiche della miniera.