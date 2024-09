Lavoro, se hai caldo il tuo capo rischia una sanzione: questa Legge ti salva tutto l’anno | Non ti ammalerai più

Se sul posto di lavoro hai caldo, il tuo capo rischia veramente grosso. Una legge ti tutela in questi casi specifici.

Sappiamo bene che negli ultimi anni il benessere dei dipendenti ha iniziato a ricoprire un ruolo veramente fondamentale per quello che riguarda la gestione del personale e dell’azienda stessa. Un lavoratore che si trova in un ambiente confortevole, tende, in genere, ad offrire le migliori prestazioni possibili. Peccato che fin troppo spesso, tutto questo viene dimenticato.

Lo chiamano welfare aziendale e si traduce in una serie di regole che mirano a migliorare la vita aziendale. Le statistiche ce lo dicono apertamente, i dipendenti che sentono di vivere una vita di buona qualità all’interno dell’azienda, tendono ad essere molto più produttivi.

Ma quello che in pochi sanno è che, a volte creare un ambiente che sia confortevole non è solo una scelta, ma un obbligo, considerando la possibilità che l’ambiente diventi pericoloso. In tale prospettiva anche l’aria condizionata potrebbe diventare obbligatoria.

Quello che si deve garantire è un ambiente salubre e sicuro. A dirlo è il testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975. Ecco cosa occorre sapere a riguardo.

La temperatura nell’ambiente di lavoro e la pericolosità delle temperature elevate

Ce lo dicono gli esperti, il caldo eccessivo non solo ci espone a una sensazione di disagio, ma in alcuni casi mette addirittura a rischio la nostra salute. Questo è il motivo per cui il decreto del Presidente della Repubblica n.74 del 16 aprile 2013 impone quelle che sono le temperature minime e massime che si dovrebbero avere all’interno degli uffici in cui si lavora.

In piena estate la temperatura non dovrebbe scendere al di sotto dei 26 gradi, con 2 gradi di tolleranza, in inverno non si devono superare i 20, sempre con i 2 gradi di stato. Questo all’interno degli uffici, invece nei laboratori non si devono superare i 18 gradi.

Occorre un ambiente lavorativo sicuro

Quello di cui si ha bisogno è un ambiente lavorativo che sia sicuro, e non è sempre sufficiente la sola installazione dell’aria condizionata. Occorre che l’apparecchiatura sia commisurata all’ambiente che si va a raffreddare. Ovviamente è altrettanto importante procedere con la manutenzione delle apparecchiature, al fine di garantire un buon livello di salute.

Inoltre la manutenzione non è sempre è sufficiente, infatti occorre avere sempre sotto controllo la temperatura del posto, se si superano determinati valori di aria condizionata è indispensabile intervenire repentinamente.