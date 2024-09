Concorso del Ministero, cercasi autisti con diploma per un contratto a tempo indeterminato: candidati subito

Si cercano autisti per contratti a tempo indeterminato. L’opportunità di lavorare all’interno del Ministero.

Il 2024 ha offerte numerose possibilità per quello che riguarda i concorsi e i contratti di lavoro. Anche se non si ha una laurea non mancano le opportunità da sfruttare per riuscire a trovare un’occupazione dopo tanto cercare. Da gennaio fino ad oggi sono state decine i concorsi indetti.

Tenersi a conoscenza di quelle che sono le possibilità del mercato è veramente importante se non si vuole continuare a rimanere nel proprio ruolo di disoccupati. Di ritorno dalle vacanze estive, ecco che ricomincia la ricorsa all’ultimo posto di lavoro.

Tra le ultime settimane del 2024 e le prime del 2025 moltissimi gli inserimenti all’interno di quelli che sono gli uffici che hanno bisogno di qualcuno che sia in grado di prendere il posto dei dipendenti uscenti. Sappiamo bene che il cambio generazione ha aperto le possibilità di lavoro a cui si può accedere proprio sul finale del 2024.

Questa volta sono 1000 i posti messi a disposizione dal Ministero, alla ricerca di nuovi dipendenti per coprire le posizioni scoperte. I termini per l’invio delle domande di partecipazione sono ristretti e occorre inviare subito le domande per prendere parte al concorso.

Hai tempo solo fino a fine settembre

Si ha tempo solo fino a fine settembre per inviare la domanda e prendere parte al nuovo concorso pubblico che è stato indetto dal Ministero della Giustizia. 1000 sono gli autisti di cui si ha bisogno e che si andranno a selezione tra coloro che invieranno la domanda di partecipazione al concorso a cui si sta accennando.

Tra i 1000 contratti messi a disposizione per coloro che si candideranno 450 sono riservati ai volontari delle Forze Armate e a quelli del Servizio Civile. Per i restanti posti è possibile candidarsi per prendere parte alla selezione ufficiale.

I contratti permetteranno di entrare subito nel proprio posto di lavoro

Dopo il concorso, per i vincitori sarà possibile entrare in carica subito, nelle settimane successive. Un concorso aperto a tutti, anche a coloro che non sono in possesso della laurea. Le figure ricercate sono essenziali, non solo si provvederà alla guida dei mezzi, ma anche alla loro manutenzione e allo svolgimento di lavori accessori.

Si consiglia quindi, a chi vuole tentare la carriera, di inviare domanda in via telematica sul sito del Ministero, accedendo con la propria identità digitale. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 25 settembre, ovvero a 45 giorni dalla pubblicazione del bando.