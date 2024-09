Auto, se vuoi fare il pieno non sbagliare città: qui il carburante costa pochissimo | Riempi il serbatorio con una minima spesa

Se ciò che desideri a fare il piano la tua auto spendendo pochissimo, questa è la città in cui dovresti recarti per farlo.

Il problema del caro carburante, sta toccando ogni singolo automobilista, che ovviamente deve fare i conti con l’esigenza di trovare un equilibrio tra il proprio budget e quello che è il costo estremamente elevato di benzina e diesel in questo periodo. In realtà dobbiamo dire che nei mesi scorsi il carburante è arrivato a picchi veramente importanti. Complice l’inflazione che sembra essersi fermata, attualmente è possibile fare il piano alla propria auto con un prezzo che potremmo definire conforme alle esigenze di ogni famiglia.

Nonostante tutto questo, ci sono città in cui fare benzina è veramente insostenibile. Di contro ci sono altre città in cui invece è possibile procedere con il pieno pagando un prezzo piuttosto modesto.

Purtroppo non per tutti sarà possibile sfruttare la possibilità presenti in alcune città di godere di un prezzo più basso rispetto ad altre. Ma conoscere quelle che sono le zone in cui il carburante ha comunque un prezzo vantaggioso si rivela estremamente importante.

Quindi andiamo a scoprire quali sono le città in cui è possibile fare il pieno spendendo veramente pochissimo. Probabilmente erano in pochi fino ad oggi a conoscere tutto questo.

Come risparmiare sul carburante

Ma prima di scoprire dove dovresti andare a fare il tuo prossimo pieno, cerchiamo di capire se c’è un modo per riuscire a risparmiare sul consumo di carburante. Come ben sappiamo ogni automobile esce dalla casa automobilistica, con una media media del consumo medio al litro, ma nonostante ciò spesso mettiamo in atto dei comportamenti che ci portano ad aumentare quel consumo e quindi a spendere di più.

Numerose le possibilità che siano di risparmiare qualche euro sul pieno carburante. Innanzitutto è opportuno ricordare che ci sono delle applicazioni per smartphone, che possono essere scaricate e che indicano quali sono i distributori di benzina che praticano i prezzi più bassi in città. Inoltre è importante mantenere sempre un’andatura costante durante lunghi viaggi, provvederà alla manutenzione periodica della vettura e infine optare per il self-service piuttosto che per il servito.

Le città in cui fare il pieno conviene

Ovviamente le due zone in cui è possibile avere maggior risparmio anche provvedendo al pieno sono Livigno e San Marino, zone che godono di una tassazione agevolata. Proprio proprio a Livigno possibile fare il pieno con appena 50 €.

Ma per quello che riguarda tutte le altre regioni il prezzo più basso in assoluto viene praticato nelle Marche, dove il prezzo medio della benzina e di 1,758 € al litro. A seguire ci sono Veneto, Lombardia, Piemonte e a seguire Toscana e tutte le altre regioni italiane.