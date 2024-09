Lavoro, se fai spesa durante l’orario di ufficio non vieni licenziato: con il documento in mano sei intoccabile

Lavoro, se vai a fare la spesa, quando invece dovresti stare in ufficio, non puoi essere licenziato se hai in mano questo documento.

Il terrore di poter perdere il proprio posto e di essere licenziato, è molto attuale nel cuore palpitante di molti italiani. Se temiamo che ciò possa avvenire per via della crisi, che ha colpito e riguardato tantissimi settori, lo spauracchio dell’errore, che può essere fatale e spingere il datore a lasciarci a casa, è sempre più in agguato più che mai.

Altra grande paura è rappresentata dal fatto che un contratto a tempo determinato non sia rinnovato, sfociando poi in uno a tempo indeterminato. Tantissimi poi hanno guadagnato grazie ad un lavoro stagionale, ma che ora si sta concludendo e non sanno che pesci pigliare. Non gettare pertanto la spugna è un validissimo consiglio, da non dimenticare.

Allo stesso modo, lo è anche possedere i classici piani B, che ci consentono di rimanere a galla. Anche molti ragazzi che sono riusciti a trovare un lavoro, poi, complice l’inesperienza e l’eccessiva audacia, hanno compiuto errori, che poi hanno pagato cari. Molti datori inoltre si lamentano delle poca voglia di lavorare, soprattutto quanto si tratta di operare in giornate festive o in orari serali.

Atri ancora, stando a numerose testimonianze, sono molto irrispettosi e non si rendono conto del valore del denaro guadagnato con il proprio sudore e della fatica che si fa ad ottenerlo. Tantissimi giovani lavoratori, complice il fatto di vivere con nonni o genitori, non si rendono responsabili, anche perché, qualora perdessero il lavoro, avrebbero comunque un tetto e un piatto di minestra garantiti.

Niente licenziamento se vai a fare la spesa

Su queste basi compiono illeciti sul posto di lavoro, che possono portare ad un licenziamento rapido e che la Legge consente. Lo stesso possiamo dire riguardo a risse e comportamenti pericolosi nei confronti di datori di lavoro, colleghi o clienti. Tuttavia, può anche accadere che, complice l’inesperienza o la leggerezza, si compiano degli errori madornali.

Altre volte invece sono i nostri capi a compierne nei nostri confronti, semplicemente perché si approfittano del fatto che non sempre conosciamo i nostri diritti. Ad esempio, non possono lasciarci a casa se andiamo a fare la spesa durante l’orario di lavoro, qualora però avessimo in mano uno specifico documento. Lo dice la Legge.

La Legge si esprime chiaramente al riguardo

La Legge 104 sostiene che puoi utilizzare il Permesso 104 non solo per compiere la spesa di stampo alimentare, ma anche per altri generi di commissioni. Ovviamente tutto ciò deve essere fatto in veste della funzionalità relativa al miglioramento delle condizioni di salute del disabile, del quale ci prendiamo cura.

La Cassazione, con ordinanza del 9 agosto 2024, nonché del decreto numero 22643, si è espressa molto chiaramente al riguardo, dichiarando l’illegittimità del licenziamento perpetrato dal datore di lavoro ai danni del lavoratore che usufruisce di permessi retribuiti per attività diverse dall’assistenza diretta, in presenza del familiare disabile.