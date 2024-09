Assunzioni, chi ha queste competenze ha il lavoro assicurato: le aziende fanno a gara per averti | Lista completa

Assunzioni, se possiedi queste specifiche competenze hai fatto bingo! Per te non ci sarà mai alcun problema.

Non ci sono solo brutte e pericolose notizie sul fronte lavoro, che tanto ci sta a cuore. Infatti una bella lieta è appena giunta ed è di certo in grado di riempirci il cuore di sincera letizia. Parliamo del fatto che, se possiedi queste competenze, non avrai sostanzialmente grandi problemi a trovare un nuovo lavoro. Anzi, possiamo dire che avrai solo l’imbarazzo della scelta.

Il problema è che sovente, quando ci accingiamo a scrivere o stilare il nostro curriculum vitae, non inseriamo alcune informazioni, che interesserebbero invece molto ai recruiter. Infatti, come molti esperti sottolineano, noi inseriamo nel CV solo i nostri studi e le passate esperienze lavorative. Tutto ciò va benissimo, ma non basta e ci vorrebbe anche altro che ci permetterebbe di fare la differenza e distinguerci dalla massa.

Ricordiamoci che, ad ora, realtà e agenzie interinali, ricevono milioni di curriculum via mail, mentre molti altri vengono consegnati brevimanu. Molte volte non sono neppure letti, ma solo tristemente cestinati o fatti a pezzi. Se ciò capita è perché finiscono nelle mani di persone sbagliate o poco rispettose.

Ciò capita anche quando ci candidiamo per un’offerta lavorativa, dunque non solo quando inviamo la classica candidatura spontanea, che va fortissimo, specie se si parla di supermercati. Fatto sta che, il più delle volte, chi ci esamina, ancora prima di arrivare al colloquio, che può avvenire sia fisicamente che online, vorrebbe vedere scritto, su quel documento o sulla nostra presentazione, delle competenze o capacità che noi possediamo.

Lavoro, occhio a non segnalare le competenza

Tuttavia sovente queste ultime non sono ben esposte o evidenziate. E ciò succede anche perché, malconsigliati da esperti del settore, o da colleghi invidiosi, non ci rendiamo conto che possono effettivamente, ora come ora, rappresentare ancora di più il nostro x-factor. Difatti nella vita, come pure sul lavoro, non siamo numeri, ma possiamo, se in possesso di determinate competenze, fare la differenza.

Peccato che non riusciamo a farla perché nessuno, non conoscendo queste nostre abilità, vorrà chiamarci, per proporci un buon lavoro. In poche parole, può essere che, proprio per codesta mancanza, noi non veniamo considerati e perdiamo la ghiottissima opportunità di essere assunti e quindi di avere un lavoro. Tuttavia sapete quali sono le competenze maggiormente ricercate oggigiorno in tutti gli ambiti, al di là del ruolo che dovreste ricoprire?

Quelle più ricercate in assoluto

Parliamo delle cosiddette sofft kills, che sono trasversali e non tecniche, che riguardano la tua personalità e il tuo modo di relazionarsi con gli altri, quindi pure con colleghi di lavoro, datori , nonché possibili clienti. Esse possono includere creatività, empatia, comunicazione e persino la leadership.

Ovvio che sono da vedersi come fondamentali e basilari in un’azienda, potendo aiutare concretamente a ottenere un ambiente di lavoro più positivo e produttivo. Capite bene che in queste condizioni è più facile ottenere gli obiettivi prefissati, sia dal singolo lavoratore che dalla realtà stessa. Dunque cerchiamo di sviluppare maggiormente queste competenze e di segnalarle poi nel nostro CV.