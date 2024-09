Bollette, sei ancora in tempo per abbassarle: fai questi controlli prima dell’arrivo del freddo | Risparmi fino a 300 euro

Vuoi abbassare le bollette? Sappi che sei ancora in tempo per risparmiare fino a 300 euro, basta provvedere a questi controlli.

Settembre ci sta spalancando le porte a quelle che sono le stagioni più fredde dell’anno. Inutile nascondere che l’arrivo dell’autunno e poi dell’inverno, per molti vuol dire semplicemente che ci saranno spese ulteriori da pagare. Se in piena estate a preoccupare sono le vacanze in inverno a fare paura è la bolletta e il consumo sia di energia elettrica che di gas.

Da anni si cerca di far passare un chiaro messaggio, ovvero quello di rendere le case molto più efficienti sotto l’aspetto del consumo energetico. Molti i proprietari di immobili che hanno deciso di provvedere ad alcuni accorgimenti presso le loro abitazioni affinché fosse possibile abbattere i costi delle bollette.

Ma con il ritorno del freddo si riaccendono le luci su questo argomento che sta a cuore veramente a moltissimi di noi, probabilmente anche a te che ci stai leggendo, altrimenti non ti intratterresti qui con noi.

Curiosando sul web però, non sono pochi i consigli che si possono cogliere in merito. Se però non vuoi vagare alla ricerca di una risposta ai tuoi dubbi, fermati pure qui, ti possiamo spiegare in che modo provvedere a un buon risparmio energetico.

Arriva il freddo? Non ti scaldare per la bolletta

Prendersela perchè l’ultima bolletta arrivata ha un importo troppo elevato è forse l’errore che commettono veramente tutti. Ma come si dice? Piangere sul latte versato non ha affatto senso, meglio provvedere quando ancora se ne ha la possibilità.

Se intervenire per rendere la propria casa più efficiente non è possibile, si potrà comunque provvedere a mettere in atto dei comportamenti che potremmo definire virtuosi. Ecco il modo in cui abbattere l’importo delle bollette nella maniera più efficace possibile.

I trucchi per abbattere il costo della bolletta

Veniamo quindi ai consigli pratici. Per riuscire a risparmiare sul costo della bolletta del gas, nel periodo invernale, si consiglia innanzitutto di andare ad abbassare la temperatura della caldaia, spesso tenerla al massimo non solo non serve, ma è anche controproducente. Allo stesso modo è possibile andare a ridurre la temperatura dell’acqua sanitaria, si può agire, anche in questo caso da una valvola presente vicino alla caldaia.

Infine, nel caso in cui ci fossero giorni non particolarmente freddi, è possibile andare a spegnere nella maniera corretta i termosifoni, ricordandosi di far sfiatare i termosifoni nel momento in cui si procede alla loro accensione.