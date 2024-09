Auto elettriche, lo Stato taglia l’80% dei costi: la rivoluzione è cominciata | Averla ora è un regalo per il portafoglio

Lo Stato ha deciso di tagliare l’80% dei costi per quello che riguarda le automobili elettriche. Puoi fare anche tu parte della rivoluzione con sollievo del tuo portafoglio.

Le auto elettriche sono il nostro futuro, anche se stentiamo a crederci, se proprio non vogliamo ammettere che questa è la strada che dobbiamo seguire, esse sono ormai entrate nella nostra realtà. L’Unione Europea ci chiede di abbattere le emissioni per il benessere della terra e di noi stessi. Questo vuol dire anche fare i conti con le automobili elettriche.

Per noi che siamo estremamente abitudinari accettare di dover convivere con una novità così grande, non è semplice. Le automobili elettriche sono qualcosa di completamente nuovo, un mondo completamente diverso dai motori termici a cui siamo abituati da sempre.

Le vetture che procedono grazie a una batteria e all’elettricità, sono dei veri e propri ritrovati tecnologici. Nessuno si sarebbe aspettato che nel 2024 avremmo fatto i conti con vetture di questo genere. Perché in fondo le automobili che volano ci aspettavamo, ma elettriche proprio no.

Per superare quella che è la diffidenza dei consumatori, lo Stato ha deciso di mettere a disposizione degli aiuti economici, che dovrebbero permettere un passaggio molto più semplice e sicuramente meno dispendioso. Ecco allora il bonus a cui tutti possono accedere e che permetterà auto elettriche di prendere il volo.

Un passaggio non proprio semplice

Entro il 2035 le auto elettriche saranno le uniche vetture che il mercato automobilistico proporrà a tutti gli automobilisti. Al momento la diffidenza rimane veramente molto alta, complice anche le notizie che sono arrivate a riguardo di questi motori, ancora da migliorare.

I dati ci dicono che lo scorso anno moltissimi sono stati gli italiani a ricorrere al mercato delle automobili di secondo mano. Una possibilità che ha permesso agli automobilisti di non doversi affidare alle auto elettriche.

Non solo ecobonus

Lo Stato italiano ha deciso di mettere a disposizione di coloro che valutano la possibilità di acquistare un’auto elettrica. Il governo ha pensato a un ecobonus in grado di abbattere radicalmente il costo della vettura, che sia ibrida o elettrica. Ma fino al 31 dicembre è anche possibile ottenere il contributo per quello che riguarda l’acquisto e l’installazione di infrastrutture per la ricarica del veicolo elettrico.

Si prevede quindi un contributo pari all’80% del prezzo pagato per l’acquisto e la messa in posa delle colonnine di ricarica, per un massimo di spesa pari a 1500 euro per persona fisica, 8000 euro in caso di condomini.