Assegno unico in arrivo, per alcune famiglie a settembre l’importo raddoppia: chi è in questa lista prepari il bancomat

In arrivo l’Assegno Unico del mese di settembre, per alcune famiglie l’importo subirà un raddoppio. Ecco chi sono i fortunati.

Anche questo mese le date più attese del momento sono quelle per quello che riguarda il pagamento delle misure di sostegno al reddito che lo stato italiano ha messo a disposizione delle famiglie italiane. Da poco più di un anno è stata introdotta una misura che è andata a sostituire quelli che erano i bonus per le nuove famiglie, oltre agli assegni familiari.

Ovviamente stiamo parlando dell’Assegno Unico, dedicato alle famiglie con dei figli a carico. L’importo erogato mensilmente dal momento della nascita del bambino, viene riconosciuto a partire dal settimo mese di gravidanza, fino al compimento dei 21 anni.

L’importo viene determinato dall’ISEE familiare e dalla possibilità di accedere alle maggiorazioni per genitori lavoratori, oltre che per famiglie numerose e molte altre opzioni da indicare nel momento dell’invio della domanda. In queste settimane si sta lavorando si di esso.

Per questo mese di settembre l’INPS ha già indicato le date per quello che riguarda i pagamenti e predisposto delle possibilità di aumento per talune famiglie.cerchiamo di comprendere quali saranno i fortunati per il momento e cosa si prevede per il futuro.

Previsioni di aumento e modifiche per il 2025

Intanto all’interno del Parlamento Italiano fervono i lavori in merito a quella che sarà la legge di bilancio per il 2025. Si prevede un importante intervento sull’Assegno Unico andando a ridurre ulteriormente il sussidio per tutti coloro che hanno un ISEE piuttosto elevato.

Ma per il momento l’aumento è previsto per alcuni specifici casi. In particolare si prevedono aumenti per coloro che hanno più di 2 figli, per i genitori che sono entrambe possessori di reddito da lavoro, per chi ha almeno un figlio di età inferiore all’anno, per i nuclei familiari al cui interno è presente un minore disabile, se la mamma ha un’età inferiore ai 21 anni.

Le date dei pagamenti dell’Assegno Unico

Ma veniamo al dunque, siamo certi che la curiosità di molti sarà proprio sul quando avranno luogo i pagamenti. L’INPS proprio nei giorni scorsi ha provveduto alla pubblicazione dei calendari per i pagamenti di questo ultimo trimestre 2024.

L’assegno unico in questo mese di settembre verrà pagato nelle giornate del 17, 18 e 19. Per sapere quando si riceverà il pagamento, è possibile accedere al sito o all’applicazione ufficiale dell’INPS, ovviamente si avrà bisogno di utilizzare le credenziali di identità digitale o CIE.