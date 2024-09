Temperature in calo, proteggi la tua salute con il regalo della Meloni: installa il dispositivo a costo (quasi) zero

Stanno iniziando a calare le temperature, portandoci lontano dall’estate che sta per finire. Giorgia Meloni ti permette di installare questo dispositivo a costo zero.

Ebbene sì, nostri cari nostalgici, l’estate sta per finire. Una storia che si ripete ogni volta che settembre bussa la porta. In maniera indisturbata ormai più di una settimana fa è entrato senza lasciare spazio a chi voleva ancora godersi qualche mese di estate. Non solo è arrivato a settembre, ma anche le temperature più basse che offrono quell’aria fresca e frizzante che solo l’autunno ci prepara.

Probabilmente proprio durante le notti che sono appena trascorse, qualcuno ha iniziato a coprirsi con il lenzuolo, cosa che forse non faceva ad alcuni mesi. Ma le temperature più fresche stanno proprio per arrivare, ce lo dice il meteo, ce lo conferma quel sentore di frescolino che si senta al mattino e alla sera.

Che succedesse era inevitabile, ma che avvenisse così velocemente probabilmente non era nei piani di tutti. In qualunque caso settembre ha deciso di ricavarci le temperature tipiche del suo modo di essere. Proprio per questo motivo sono inetti ormai a pensare all’autunno l’inverno che stanno per arrivare, alla ricerca di una soluzione per potersi riscaldare senza dover spendere un occhio della testa.

Se in piena estate il timore di spendere era legato al bisogno di rinfrescare l’aria all’interno della propria abitazione, adesso il problema si presenta in maniera inversa, ovvero se ha bisogno di qualcosa che permette di scordare l’ambiente senza dover poi pagare delle bollette troppo salate. Per fortuna a tutto questo ci pensa il nostro governo.

Un bonus che permette di risparmiare un notevole importo

La misura di cui stiamo parlando, rientra in un più ampio gruppo di bonus a cui è possibile attingere al fine di far diventare la nostra casa molto più efficiente di quella che é attualmente. Sappiamo bene anche negli scorsi anni i bonus hanno permesso di intervenire sugli immobili affinché essi cambiassero in maniera radicale, offrendo le migliori soluzioni a tutti i loro proprietari.

Per quello che riguarda la climatizzazione all’interno della propria abitazione, si può beneficiare ancora fino al 31 dicembre del bonus condizionatori. Possono avere accesso alla domanda i proprietari, usufruttuario, i locatari e i comandatari. Ovviamente parlare di bonus condizionatori in maniera unica non è possibile in quanto esso rientra all’interno di quello che al gruppo dei cui ampi bonus ristrutturazioni.

Puoi avere un’agevolazione fino al 50%

Probabilmente la legge di bilancio provvederà a modificare il bonus in questione. Attualmente è possibile beneficiare del bonus ristrutturazione che permette di ottenere il 50% della spesa sostenuta per un intervento sull’immobile. Il limite massimo di spese è quello di 96.000 € con un intervento che deve essere ovviamente, certificato da persone qualificate.

È quello che riguarda l’installazione di condizionatori, con motore in verter, è indispensabile che si vada a sostituire il vecchio impianto ottenendo l’attestato di conformità. Le spese per cui si chiede il bonus devono essere state effettuate tutte tramite i mezzi tracciabili.