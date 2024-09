Multa stradale, parcheggiare qui ti fa “vedere le stelle”: 500 euro vanno pagati immediatamente: ci vai tutte le estati

Se parcheggi in questo posto ti puoi trovare a dover pagare ben 500 euro in maniera immediata. Attenzione, in estate lo fai spesso.

Il Codice della Strada detta regole ben precise per quello che riguarda i parcheggi e dove è possibile o meno, lasciare la propria automobile. Numerose sono le indicazioni che, se non vengono rispettate possono essere causa di multe anche piuttosto salate. Proprio per questo motivo è indispensabile prestare attenzione affinché non si commettano degli errori.

I parcheggi sono diventati quasi dei labirinti, roba da perdersi tra tutte le indicazioni che vengono fornite in merito a quelli che sono i posti all’interno di ogni singolo parcheggio. Le strisce blu indicano i parcheggi a pagamento, quelle bianche gratuiti, le gialle sono i posti riservati. Poi ci sono i posti rosa e anche quelli per le automobili elettriche.

Ma ci sono luoghi in cui parcheggiare può costare veramente molto caro all’automobilista. Innanzitutto si ricorda di evitare il parcheggio nelle zone in cui vige il divieto di sosta, in alcuni casi corredato anche dalla rimozione forzata.

Questa però, non è l’unica indicazione che gli automobilisti devono ricordare. Ecco qualcosa che probabilmente fai sempre, am che ti può costare ben 500 euro.

Divieto di sosta e indicazioni generali

Il Divieto di sosta viene indicato con l’apposito segnale stradale. Esso si presenta di forma rotonda con bordo rosso e sbarrato nel centro. Quando le strisce centrali sono 2 allora il divieto è di sosta e di fermata. In genere il divieto di sosta indica un luogo ben preciso in cui fermarsi non è possibile.

In alcuni casi si specifica che è prevista la rimozione forzata, in altri casi invece, ci sono orari d rispettare, in cui il parcheggio è vietato. Inoltre il Codice della Strada indica alcuni casi in cui non è possibile procedere con il parcheggio, come in prossimità di una curva, in doppia fila o una cunetta. Ma non basta, decine in estate le multe per chi parcheggia in spiaggia.

Se vai a prendere il sole ti multano

Parcheggiare in spiaggia non è possibile e a scoprirlo un automobilista che in provincia di Messina ha visto elevare nei suoi confronti una pesantissima multa di ben 500 euro. Il divieto si aggiunge alla serie di indicazioni di cui si è già in possesso per quello che riguarda i divieti di sosta.

Quindi anche nel caso in cui si fosse in possesso di un’automobile che permette il passaggio in spiaggia, parcheggiare qui è assolutamente vietato. Attenzione!