Licenziamenti, metà dipendenti sostituiti dall’AI: l’azienda non salva proprio nessuno | La decisione è già stata presa

L’azienda ha deciso di non salvare proprio nessuno, più del 50% dei dipendenti viene sostituito dall’AI. Una decisione che fa non poco discutere.

L’ingresso dell’Intelligenza Artificiale all’interno delle nostre guide fa non poco discutere. Purtroppo da quando è stata presentata al mondo intero nelle sue molteplici possibilità, ha creato non poco scompiglio, considerando anche le sue possibili applicazioni.

In effetti l’AI ha una serie di sfaccettature che le permettono di essere utilizzata in molti più settori di quelli che si possa immaginare. Ovviamente essa è figlia di uno sviluppo economico che ha abbracciato veramente tutti i settori, compresi quelli lavorativi. Probabilmente proprio questo è ciò che ha destato maggiori preoccupazioni.

Quando si pensa all’Intelligenza Artificiale, quello che spaventa di più è la possibilità che essa venga inserita in posti di lavoro precedentemente occupati dagli umani. Questo si tradurrebbe nella perdita delle possibilità di trovare un’occupazione e in alcuni casi, di conservare la propria.

Purtroppo la cronaca ci dice che i timori si stanno veramente avverando. Questo vuol dire che ci sono aziende che stanno licenziando i propri dipendenti, sostituendoli con l’AI. Nelle ultime ore ha fatto non poco discutere la decisione di una delle aziende di spicco sul territorio mondiale.

Dalla Svezia arriva il cambiamento

Il cambiamento radicale, con l’ingresso dell’Intelligenza Artificiale all’interno di un lavoro collaudato, arriva dalla Svezia. Una delle aziende che proprio qui è nata, sta per cambiare radicalmente. In molti conosceranno sicuramente Klarna, il gigante dei pagamenti che ha annunciato la rivoluzione.

Bel la metà dei loro dipendenti verranno sostituiti dall’AI. Lo ha annunciato il 26 agosto scorso, una decisione presa per via della fase di perdita che l’azienda sta subendo, che però si unisce anche al suo ingresso in Borsa per aumentarne il prestigio e la visibilità. Una vera rivoluzione questa, che potrebbe addirittura vedere dei cambiamenti ai vertici.

Lo scopo è quello di aumentare il fatturato

Le decisioni che si stanno prendendo ai vertici di Klarna sono volti ad aumentare il fatturato ovviamente, ma anche la produttività, abbattendo comunque i costi. Il tentativi fatti fino ad oggi per quello che riguarda il servizio clienti avrebbe permesso di ridurre di gran lunga i tempi di attesa. I problemi dei clienti che si rivolgono al servizio clienti sono stati risolti in soli 2 minuti, a dispetto degli 11 precedenti.

I licenziamenti avrebbero permesso a Klarna di passare da un fatturato di 400 mila a 700 mila dollari in un solo anno, con una crescita del 93%, un risultato che spingerebbe l’azienda ad ulteriori tagli.