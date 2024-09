Bonus, ultima chiamata per gli italiani: questi fondi presto saranno presto inaccessibili | Fai richiesta prima che sia tardi

Per gli italiani è l’ultima chiamata, i fondi presto saranno chiusi a tutti, quindi devi fare richiesta subito.

Con l’arrivo di settembre si avvicina anche il momento di discutere di quella che sarà la nuova Legge di Bilancio che darà indicazioni su quella che è la strada da seguire per questo 2025 che sta per arrivare. Secondo i ben informati, per l’Italia vi è il bisogno di far quadrare i conti, questo vuol dire che si devono redistribuire le risorse.

Questo vuol dire che i lavori che verranno svolti per la nuova Legge di Bilancio, confermerà alcuni bonus, mentre altri verranno eliminati, per il momento in maniera definitiva. Un timore che da diversi mesi nutrono i cittadini italiani e che sembra proprio che si stia per avverare.

Quindi quelle di questi mesi potrebbero essere le ultime chiamate utili per riuscire a sfruttare i bonus che lo Stato italiano mette a disposizione dei suoi cittadini. In particolare si pensa ai bonus che permettono di migliorare le abitazioni, rendendole più efficienti sotto il profilo del consumo energetico.

Molti dei bonus di questo genere sono già stati eliminati negli scorsi mesi e altri ne seguiranno lo stesso destino, nonostante il gran numero di richieste pervenute.

I bonus ristrutturazioni che tanto hanno aiutato gli italiani

Negli scorsi anni i bonus ristrutturazioni hanno molto aiutato gli italiani che hanno potuto, grazie a loro, intervenire sulle loro abitazioni al fine di riuscire a migliorare le proprie case. I numeri ci dicono che buona parte degli immobili presenti sul territorio italiano non sono efficienti e anzi, potenzialmente inquinanti. Ecco per quale motivo, riuscire a migliorarli è molto importante.

Tra i bonus ristrutturazioni ad essere a rischio per il 2025 è il bonus mobili. Esso, almeno fino a dicembre permette di avere una detrazione del 50% su quella che è la spesa sostenuta per la sostituzione dei mobili della propria abitazione.

Come funziona e come inviare domanda

La spesa per cui è possibile ottenere le detrazioni non deve superare i 5 mila euro. Ne possono beneficiare coloro che decidono di andare a sostituire vecchi fini, lavatrici, asciugatrici, congelatori, frigoriferi e provvedere ad altri lavoro di ristrutturazione.

Purtroppo per questo 2025 è possibile che il bonus mobili non venga confermato, ma resta la possibilità di farlo fino al 31 dicembre 2024. Quindi nel caso in cui si abbia in progetto di provvedere con una ristrutturazione è meglio provvedere in tempi brevi.