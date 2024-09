Rai al collasso, questi programmi TV non potrai più vederli: i canali sono spariti | Risolvi in un modo soltanto

La Rai è ormai al collasso e tu, caro telespettatore non li potrai più vedere. Ecco come risolvere finalmente questa problematica.

Le cari reti nazionali fanno spesso parlare di loro per tantissimi motivi differenti. La Rai vorrebbe che si parlasse di lei solo per via degli ascolti che veramente fenomenali. Invece spesso si finisce per pensare alla Rai anche per quello che succede al di fuori dei programmi televisivi.

Rai non è solo un’azienda di distribuzione radio televisiva, ma anche e soprattutto una delle più grandi aziende nel panorama economico italiano. Si parla spesso di lei, in riferimento, ad esempio, al canone che ogni anno i cittadini italiani sono chiamati a pagare. Spesso si rivolgono attenzioni alle sue reti, per via dei record di ascolto, ovvero per le emorragie di pubblico.

In questi giorni si parla di lei per l’inizio dei palinsesti autunnali, che hanno visto ai blocchi di partenza il buon Stefano de Martino, chiamato a sostituire Amadeus nella conduzione di Affari tuoi. Il pubblico sembra già essersi diviso.

Ma quello che preoccupa è quello che sembra il vero collasso Rai. Ci sono alcuni canali che il telespettatore non potrà più vedere, a meno che non provveda in questa maniera.

Il nuovo switch off da arrabbiare molti

Già in passato era successo che i programmi televisivi hanno subito quello che comunemente chiamiamo switch off, probabilmente qualcuno ancora lo ricorderà. Si passava dalla TV analogia a quella in digitale e questo ha portato l’esigenza di cambiare apparecchio, ovvero di collegarvi quello che era un decoder per il digitale terrestre. Adesso il cambiamento ha introdotto lo standard Dvb-T2 che porta a un nuovo cambiamento.

La maggior parte delle TV dovrebbero essere in grado di supportare il nuovo segnale, ma alcuni canali non saranno più visibili. È quindi arrivato il momento di affrontare di nuovo il cambiamento televisivo.

Ecco i canali che non potrai vedere più

Il nuovo switch off è avvenuto il 28 agosto scorso e se non si è dotati di TV adeguata, Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual non saranno più visibili. Questo non vale per coloro che sono in possesso di una nuova Tv, di ultimissima generazione, ovvero decidono di avvalersi di un decoder.

Il cambiamento nella prospettiva di un mondo in 4K era veramente indispensabile e se ne parlava ormai da molto tempo. Quindi non resta altro da fare, se non controllare che il televisore sia effettivamente compatibile. Fino al 31 ottobre inoltre, gli ultra 70enni potranno beneficiare di un bonus per l’acquisto di nuove apparecchiature.