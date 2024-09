Lavoro, altro che fatica: se ti candidi qui sei in vacanza tutto l’anno | L’azienda è alla ricerca disperata di personale

Trovare lavoro ora non sarà più un’impresa, ecco dove candidarsi per fare centro con l’offerta giusta.

Finalmente potemmo dire che si tratta di una buona notizia, che potrà dunque scaldare, in men che non si dica, i nostri cuori, profondamente provati e stanchi. Le brutte notizie sono, nell’ultimo periodo, state talmente incessanti e forti che, il più delle volte, non ci hanno consentito neppure di dormire le canoniche otto ore a notte.

Chiaro che, con la brutta aria che tira nel nostro Paese, dove la crisi e i rincari la fanno da padroni assoluti, non è facile potersene stare sereni e cercare di pensare positivo. Tuttavia è anche sbagliatissimo voler vedere tutto nero e gettare la spugna. Ovvio però, che dopo l’ennesima porta sbattuta in faccia in seguito alla centesima volta che veniamo liquidati con un “Le faremo sapere“, uno non ne può più.

Si comincia a pensare che sia tutta una burla. Altri ancora scrivono sui Social che trovare un lavoro sia una chimera, oltre che chi lo definisce una mera illusione. C’è poi chi il lavoro ce l’ha, ma non rappresenta quello dei suoi sogni. Ha studiato tanto per specializzarsi in quelle materie che lo appassionavano, ma ora si trova a svolgere una mansione del tutto differente.

I guadagni sono bassissimi e non c’è la neppure la possibilità di un salto di carriera. Altri ancora lavorano su turni e orari notturni, che non consentono loro di vivere la loro giovinezza in modo spensierato. Insomma, la questione è decisamente spinosa ed è per tale motivo che se ne parla dappertutto, anche al bar sotto casa.

Lavoro, ne esiste uno meraviglioso dove viaggi tutto l’anno

Grande è l’amarezza nei cuori, se si pensa alle concrete difficoltà che si incontrano, specie se si è alle prime armi, perché quel che richiede un datore di lavoro è l’esperienza. Fatto sta che se una persona non inizia a lavorare da nessuna parte, essa non ce l’avrà mai. Tuttavia adesso c’è una possibilità lavorativa bella interessante, oltre che remunerativa, che vi farà saltare dalla gioia.

Grazie poi ad essa si potrà sostanzialmente stare in vacanza tutto l’anno. Per altro la realtà ha sottolineato più volte di avere una grandissima urgenza di personale, sotto varie mansioni. Prevista pure una formazione professionale e la ghiotta possibilità di compiere il poco fa citato avanzamento di carriera, con l’aumento di stipendio.

Chi sta cercando personale

Le condizioni? Essere maggiorenni e parlare un buon inglese. Chi offre tale opportunità è la Disney Cruise Line. Si cercano in particolare persone lavoratrici per il settore food and beverage, cucina per hotel e vendita merchandising. Lavorare in questa crociera ci permetterà anche di fare curriculum, oltre che di vivere esperienze, sotto ogni punto di vista, incredibili.

Ora sono richieste le seguenti figure, pasticcere con esperienza da gelateria, capo cuoco, cameriere di sala, wine room store keeper e assistant housekeeper manager. In quest’ultimo caso però bisogna saper parlare molto fluentemente spagnolo e portoghese. Essendo questi ruoli importantissimi, è necessario avere esperienza, ma resta il fatto che la compagnia è sempre alla ricerca di personale anche per altre mansioni. Vale comunque la pena candidarsi.