Buoni Fruttiferi, Poste Italiane ti fa un doppio regalo: incassa il risarcimento anche dopo la loro scadenza

Adesso le Poste Italiane grazie ai suoi buoni fruttiferi è in grado di farti un doppio regalo, a scadenza puoi incassare un importante risarcimento.

I buoni fruttiferi sono diventati, con il tempo, uno dei prodotti finanziari più apprezzati dagli italiani che desiderano investire per poter ottenere un buon capitale alla scadenza. L’economia attuale e tutte le difficoltà che in lei si riscontrano mettono a rischio il denaro che le famiglie sono riuscire a risparmiare. Per questo motivo trovare un mezzo economico su cui investire il proprio denaro è indispensabile.

Negli ultimi mesi allora, proprio i cari italiani, tanto inclini al risparmio, ma un po’ meno all’investimento, hanno imparato che per quest’ultimo sono sufficienti anche piccole somme di denaro.

Gli investimenti, se fatti affidandosi a quelli che sono prodotti che potremmo definire sicuri, possono permettere di maturare un capitale non indifferente. Il mercato ci propone moltissimi prodotti, tutti in egual modo efficienti per quello che riguarda il guadagno, occorre solo scegliere quello che meglio sembra adeguarsi alle proprie esigenze.

Sicuramente tra i migliori prodotti del mercato ci sono i buoni fruttiferi postali, sembra che ad oggi, siano ancora più convenienti di qualche mese fa. Ecco allora, cosa sapere a riguardo.

La rivincita di Poste Italiane

Possiamo dire che dopo alcuni anni in cui si nutriva non poca diffidenza nei confronti di questo istituto, attualmente Poste è entrata nuovamente tra le preferenze degli italiani. Gli investimenti in Buoni Fruttiferi, soprattutto grazie all’aumento del guadagno che se ne può avere, sono aumentati in maniera importante.

Un processo dopo anni di investimenti in criptovalute, metalli preziosi e immobili. Con la crisi del mondo immobiliare e il valore fin troppo elevato delle criptovalute, ecco che i buoni fruttiferi sono stati rivalutati, anche grazie alla possibilità di investire piccoli capitali.

Conoscere le regole ti regala un doppio rimborso

Ovviamente si rivela indispensabile conoscere quelle che sono le regole dei buoni fruttiferi. Infatti ci sono alcune regole che se non rispettate danno accesso a un doppio rimborso da parte di Poste Italiane. Questo vale, ad esempio, nel momento in cui Poste non dimostra di aver consegnato, alla sottoscrizione il Foglio Informativo Analitico. Il buono fruttifero è sostanzialmente un contratto e in quanto tale ha delle regole specifiche che devono essere seguite.

Nel caso in cui ci si rechi alla riscossione dell’importo maturato, ma si scopre che il Buono Fruttifero è prescritto, è possibile che si abbia diritto a riavere indietro l’importo investito, oltre agli interessi maturati, proprio se tale foglio non è stato consegnato.