Allarme shopping online, sostanze tossiche ritrovare nei capi: se compri qui condanni tutti | Cancella l’account

Ci sarebbero sostanze tossiche sui capi di abbigliamento che si comprano online. La condanna è scattata e si cancella l’account.

Lo shopping online non è più solo un’alternativa, ma una vera e propria abitudine. C’è stato un tempo in cui acquistare sul web era riservato solo a coloro che avevano il coraggio di osare, invece adesso sembra proprio che tutto sia cambiato e comprare sul web è all’ordine del giorno.

Un cambiamento radicale che ha coinvolto tanto i commercianti quanto i consumatori. I primi nello shopping online hanno trovato la possibilità di uscire dai propri confini geografici per riuscire ad arrivare a persone anche molto lontane. Per i secondi invece, lo shopping online è il modo più comodo ed economico di comprare.

Infatti il grandissimo vantaggio di comprare sul web è innanzitutto quello di poter procedere all’acquisto direttamente dal divano di casa sua e in secondo luogo, permette di comparare prezzi e scegliere quelli più convenienti.

Ma nonostante il vasto utilizzo, purtroppo, non sono pochi i dubbi che ancora vengono nutriti nei confronti del web. Il timore resta sempre lo stesso, ovvero quello di avere prodotti di qualità inferiore a quella che si desiderava. Negli ultimi mesi poi, sembra proprio che per alcuni siti di shopping online ci siano tempi duri da affrontare.

Uno dei colossi del web è nei guai

La raccolta di preferenze da parte degli utenti, fa in modo che un e-commerce abbia successo. Lo sanno bene quelli che sono i grandi colossi dello shopping online, come lo è Shein. Il sito di derivazione cinese, negli anni ha raccolto non pochi consensi e questo ha fatto in modo che diventasse un punto di riferimento soprattutto per quello che riguarda l’abbigliamento e la cosmetica.

Ma le ultimissime notizie hanno aperto un dibattito che potrebbe spingere l’e-commerce sull’orlo del precipizio. Sembra che i suoi capi di vestiario siano prodotti con materiali tossici.

I vestiti Shein sono pericolosi

Dai controlli l’abbigliamento di Shein è risultato essere ricco di materiali tossici e potenzialmente dannosi. All’interno dei tessuti sono presenti flautati e metalli pesanti, tutti elementi che possono danneggiare la pelle e quindi essere causa di malattie epidermiche. 144 sono stati i capi sequestrati.

Lo stesso destino sarebbe toccato alle calzature, come rivelato dal sito tedesco Oko-Test. Particolare preoccupazione è stata suscitata dal test svolto su un vestito da bambino che avrebbe rilasciato antimonio tossico, che potrebbe essere assorbito dal corpo per via del sudore.