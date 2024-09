Oroscopo, questi tre segni sono i più fortunati: a settembre arrivano promozioni e un’incredibile fortuna

Oroscopo, sono loro i segni più fortunati. I tre top del mese.

L’estate se ne sta andando sebbene sia il calendario che l’agenda ci mostrino che sulla carta manchino ancora diversi giorni alla sua conclusione. Fatto sta che ormai siamo tornati tutti quanti al lavoro e che i nostri ragazzi stanno per tornare a sudare sui banchi di scuola. Inoltre la nuova stagione televisiva ha preso il via.

Si ha nostalgia dei bei momenti trascorsi in riva al mare con gli amici e delle giornate trascorse stesi al sole a prendere la tintarella. Presto sarà invece il tempo di un bel tè caldo con pasticcini da gustarsi il pomeriggio davanti alla TV. In ogni caso per molte persone il mese attualmente in corso è visto come una sorta di Gennaio dal punto di vista lavorativo.

Difatti è ora che si prendono decisioni importanti e che prendono il via negli uffici riunioni interminabili che il più delle volte sono sostituite dalle ben più pratiche call. I liberi professionisti devono risentire i loro storici clienti e accaparrarsene di nuovi mentre chi è disoccupato darsi una mossa per trovare una nuova occupazione.

Insomma, il momento è molto delicato e non c’è da starsene a poltrire a letto a lungo. Certo che avere un’indole combattiva e la capacità di pensare positivo, vedendo, come si suol dire, il bicchiere mezzo vuoto, può esserci di grande aiuto. Sarà forse per questo, come l’Oroscopo ci insegna che, nonostante tutto, il più delle volte l’Ariete e il Leone cadono sempre in piedi?

Oroscopo, bene solo per 3 segni

Indubbiamente parliamo di due segni molto tosti e determinati. Due autentici leader che però sovente non sono capiti a fondo di chi ha una personalità più pacata e lunatica. Difficilmente, sia sul lavoro che nella vita privata, possono andare d’accordo con i Bilancia e con il Cancro. Con quest’ultimo poi non si pigliano proprio.

In ogni caso non sono nessuno di loro segnalati tra quelli più fortunati di Settembre. Niente da fare nemmeno per l’Acquario che sarà sempre più deluso ed esausto. E per alleviare le sue sofferenze e sconfitte sia sul piano professionale che amoroso, tenderà ad avere un po’ troppo le mani bucate. Dunque chi saranno i segni fortunati a questo giro?

Il trio super fortunato del mese

Al terzo posto troviamo troviamo i Pesci che dopo un mese di Agosto vissuto decisamente sottotono sotto ogni punto di vista ora riemerge con forza. Grandi novità sul fronte lavorativo e socialità al massimo. Medaglia d’argento invece per il Capricorno che sarà fortissimo soprattutto in amore.

Se in coppia ritroverà il feeling talvolta perso con il partner mentre se single riuscirà a fare belle conoscenze se però starà alla larga dall’Ariete e dal Sagittario con i quali non andrà molto d’accordo. Tuttavia il più fortunato in assoluto è proprio quest’ultimo segno che trionferà sia sul lavoro che nella vita privata.