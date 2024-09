Lavoro, se anche tu hai “il dono” guadagni senza sforzi direttamente da casa: lo stipendio è una cosa dell’altro mondo

Lavoro, se pure tu hai la gran fortuna di possedere il dono, guadagni uno stipendio pazzesco.

Parliamoci molto chiaramente, senza prenderci in giro nemmeno per un secondo. Il tema lavoro, esattamente come le pensioni, è uno dei più caldi e chiacchierati del momento. E lo è perché, ovviamente, ci sta molto a cuore, oltre che per il fatto che sia troppo poco per tutti. Anche chi ne ha uno non si può dire più al sicuro.

Pertanto non può dormire sonni tranquilli su soffici guanciali la notte. La cronaca ci insegna che anche tante realtà storiche, che apparivano belle solide, si sono viste costrette a chiudere i battenti, lasciando senza occupazione un gran numero di persone. Altre ancora sono riuscite, almeno per adesso, a rimanere a galla, ma con un grandissimo taglio di personale.

Altre ancora hanno diminuito le ore di molti dipendenti, che si trovano molti meno soldini in busta paga a fine mese. Poi ci sono i giovani che non riescono a trovare la loro occupazione e il proprio posto nel mondo, dopo aver passato molti anni sui libri. Non riescono a fare esperienza quindi nessuna carriera. Di contro ci sono tante persone che avrebbero l’età giusta per andare in pensione, ma non vogliono farlo.

Temono infatti di ottenere assegni pensionistici troppo esigui. Non dimentichiamoci nemmeno di colo che, pur andandoci, continuano a lavorare, non permettendo dunque il cosiddetto riscambio generazionale. Altra grande piaga è quella dei salari eccessivamente bassi, che tanti lavoratori ricevono e che non permettono loro di vivere una vita dignitosa.

Se hai il dono guadagni un botto

Tra l’altro, essendo occupati sul posto lavoro per molte ora faticano a crearsi il piano B per mettere da parte altri soldini. Certo, si può provare la carta del Web, che è un mondo che ci affascina, nel quale operiamo tutti per molte ore, anche solo per svago. Anche qui non è facile emergere e ci vuole tempo per riuscirci.

Tuttavia c’è un mestiere che funziona da tempo e che anche oggi va alla grande, Ci permetterebbe di guadagnare tantissimi soldi e di avere ogni mese uno stipendio, è propri il caso di dirlo, stellare. Per poterlo svolgere bisogna però possedere quello che in molti definiscono il dono. Di che cosa stiamo parlando?

Il cartomante telefonico, un lavoro super redditizio

In sostanza pare che uno dei lavori che oggi renda meglio sia quello dei cartomanti telefonici. Pensate che, dati alla mano, si può guadagnare quasi 2o.000€ annuali. La retribuzione al mese si aggira sui 1636€. Dunque 376€ alla settimane 9,63€ all’ora. Tuttavia c’è anche chi riesce, grazie alla propria parlantina, a esercitare cartomanzia a casa propria di persona, o utilizzando il telefono guadagnando 24000€ l’anno.

Insomma, parliamo di un super gruzzolo. Ovviamente se si può parlare di questa cifre così altisonanti è perché c’è molta gente, di ogni età ed estrazione sociale, che richiede questo genere di consulenza. Dunque è per tale motivo che molti, anche se non possiedono alcun dono della chiaroveggenza, si spacciano per cartomanti.