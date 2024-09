Ferie, rientra al lavoro senza stress: segui i consigli degli esperti e in 3 mosse torni più carico che mai

Ferie, che ricordo lontano! Non rinnegarle però stressandoti subito sul lavoro.

Settembre, come sia il calendario che l’agenda ci mostrano molto chiaramente, è finalmente giunto. E con lui eccole le piogge che sono arrivate copiose soprattutto al Nord d’Italia. Molti hotel si apprestano a chiudere i battenti in attesa di riaprirli il prossimo anno in tarda primavera e lo stesso stanno facendo gli stabilimenti balneari.

Bazar e chioschi sulla spiaggia stanno per salutarci e la vita sta riprendendo con il suo classico tran tran. Le scuole stanno per ricominciare e noi siamo rientrati tutti saldamente a lavoro. Siamo stati in men che non si dica travolti da lunghe ed estenuanti riunioni con il capo e con i colleghi, compresi pure quelli che da sempre ci stanno sulle scatole.

Le telefonate e gli scambi con gli storici e nuovi clienti avvengono di continuo e dobbiamo ora progettare nuove proposte e accattivanti piani con lo scopo di portare soldini all’Azienda per la quale lavoriamo. Si parlava mesi fa di una possibile promozione per noi con tanto di aumento di stipendio.

E tutto ciò ci farebbe assolutamente più che comodo con la brutta aria che tira tuttora nel nostro Paese. Il punto è che per quel posto da direttore generale c’è pure in lizza quel tipetto tanto volenteroso, di qualche anno solo più grande di noi, dotato di una grande faccia tosta. Elegante e raffinato, conquista tutti con il suo sorriso smagliante.

Ferie, elimina così lo stress da rientro

Lavora tantissimo ed è molto bravo e assai preparato, questo dobbiamo ammetterlo. Inoltre è pure molto gentile e cortese. Si veste benissimo e non lo abbiamo mai notato nemmeno con un capello fuori posto. La mattina arriva sempre puntuale ed è tra gli ultimi ad andare via la sera. E poi è pure un gran bel uomo.

Il fisico è asciutto ma anche muscoloso. Indubbiamente frequenta abitualmente la palestra. L’altro giorno hai pure notato che ha nella borsa un romanzo appena uscito. Ti ha confessato che ama molto leggere e che il sabato mattina fa sempre un salto nella Biblioteca del suo quartiere per vedere le novità. La domenica poi la dedica ai suoi cari e agli amici.

Ascolta le tue passioni, mangia bene e fai sport

In poche parole sai che cosa fa questo tuo saggio collega? Pur lavorando tantissimo e rispettando al massimo il lavoro che svolge, non si annulla per lui ma mette sempre se stesso e le persone che ama al primo posto. Non dimentica in un angolo polveroso le sue passioni e si rende conto che sia una gran cosa regalare del tempo a chi per te conta davvero.

Inoltre è ben cosciente che per avere una mente agile e scattante, dunque per essere bei produttivi pure sul lavoro, bisogna riposare le canoniche 8 ore a notte, utili pure per mantenere vivo il metabolismo. Pratica, sport e cerca di muoversi a piedi appena puoi. Infine si prende cura di se mangiando bene. Se anche tu inizierai a fare come lui, di certo riuscirai a stressarti di meno e a rendere maggiormente in ufficio.