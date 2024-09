Casa, elimina l’odore di chiuso dai vestiti: con il trucco di mia nonna ti bastano 2 minuti | Il profumo è inebriante

Casa, che orrore l’odore di chiuso anche sui vestiti! Eliminalo subito con questo semplice escamotage.

Dopo delle lunghe e rigeneranti vacanze che vi siete potuto permettere per il fatto che possedete molti parenti che abitano in zone marittime che vi hanno voluto ospitare con la scusa di conoscere meglio i vostri bambini, siete tornati alla base. Casa dolce casa, avete pensato come giravate la chiave nella serratura.

Il viaggio del rientro è stato tosto e adesso siete consci del fatto che vi attende un bel tour de force. Dovrete scaricare e svuotare i bagagli, quindi darvi da fare per avviare varie lavatrici, quindi stendere e stirare. Il frigo, così come la dispensa piangono. Dunque dovrete anche andare a fare la spesa.

Inoltre dovreste pure pensare al riordino, alla pulizia e all’igienizzazione del vostro nido. Per prima cosa niente panico. Organizzatevi come si deve e chiedete una mano in tale direzione al vostro partner e figli, se chiaramente non troppo piccoli. In ogni caso la prima cosa da fare è aprire le finestre e arieggiare come si deve ogni stanza.

In poche parole dovreste cancellare la terribile puzza di chiuso che aleggia in loco e che vi procura un forte mal di testa e pure un senso di nausea. Potete anche rendere l’ambiente più profumato e confortevole puntando su un buon olio essenziale della profumazione più adatta a seconda di dove lo posizionate.

Stop all’odore di chiuso con un rimedio naturale

Ad esempio in cucina dite sì a uno agrumato, così come in bagno dove però potrete pure farvi stregare dal muschio o da una delicata brezza marina. In studio optate per il legno o per qualche profumazione intensa ma che comunque non sia troppo evasiva. Nella zona notte invece, che ne dite di un olio essenziale alla lavanda?

Essa ci offre in men che non si dica un grande effetto rilassante. Ed è per tale motivo che, esattamente poco prima di coricarci, possiamo sorseggiare, per un sonno ristoratore e sereno, una buona tisana a base di essa. Inoltre è fantastica per scacciare pure i cattivi odori dalle stanze nonché dai tessuti. Ecco dunque come potete annullare la puzza di chiuso dai vostri abiti.

La lavanda, la nostra salvezza

Di certo trovate in vendita giù belli che pronti dei sacchettini profumati a base di lavanda ma potrete sempre prepararli voi con dei fiori esiccati di essa. Li trovate in vendita in erboristeria e potreste creare un’infinita di sacchettini di stoffa con pezze colorate che avete in cassa ove contenere qualche cucchiaio di essa.

Dovreste poi solo posizionarli negli armadi e nei cassetti dei vari mobili della casa, soprattutto dove riponete biancheria per voi e per la casa, oltre che abiti. Oppure se avete a disposizione nel vostro giardino o al parco sotto casa dei cespugli di lavanda, prendetene qualche rametto. Fatelo seccare, quindi, legatelo con un nastrino e posizionatelo in un vasetto di vetro, capovolgendolo.