Bonus scuola, lo Stato è dalla parte delle famiglie: con questi aiuti il ritorno a scuola diventa ancora più piacevole

Bonus scuola, una vera e propria manna dal cielo per tantissime famiglie. Ecco su quali aiuti possiamo realmente contare.

Ci siamo, il primo suono della campanella sta arrivando per tutti gli studenti. Non avverrà però per tutti quanti nello stesso momento, dato che può variare da regione a regione. Tuttavia si tratta di giorni e ore, pertanto il classico countdown ha avuto inizio. Molti genitori ne sono sollevati, dal momento che in estate non sapevano come far trascorrere del tempo lieto, senza spendere tanti soldi, ai loro figli.

Per tantissimi non era molto facile tenerli a casa, dato che svolgono smart working, che è una pratica molto diffusa anche in Italia. Tuttavia, tornare sui banchi, significa anche effettuare delle spese, che gravano sul proprio bilancio familiare. Parliamo ad esempio dell’acquisto di materiale scolastico come la cancelleria, oppure cartelle e zainetti.

In questi casi si possono acquistare all’ingrosso e approfittare, soprattutto nei periodi estivi, di offerte al riguardo. Difatti si possono trovare super scontati quaderni e cartellette varie. Tasto ancora più dolente sono libri di testo, i cui costi sono assai onerosi e ogni anno prevedono degli aggiornamenti.

È davvero pertanto difficile che quello dell’anno precedente possa essere consegnato al figlio più piccolo. Ad ogni modo si può comunque risparmiare suddividendone spese e vari acquisti con altri genitori. Nel caso poi di libri da leggere si possono tranquillamente prendere in prestito in biblioteca. Tuttavia il Governo ha voluto tendere una mano sull’argomento scuola alle famiglie più bisognose. E lo fa tramite uno specifico Bonus.

Scuola, lo Stato aiuta le famiglie

Anche qui, per poterlo ottenere, dovremo essere in possesso di un’ISEE aggiornato e reale. Tale documento avrà un ruolo chiave nell’ottenimento o meno del Bonus. Difatti, appena superata una determinata cifra a livello annuale, il nucleo familiare potrà avere problemi a riceverlo. Tuttavia ciò varia da Regione a Regione. Pertanto è bene informarsi al riguardo presso il proprio Comune di residenza. Dunque, è bene non fasciarsi la testa prima di rompersela.

Tuttavia gli sconti che potremmo ottenere sono decisamente molto importanti ma, lo diciamo con chiarezza, riguardano solo i libri di testo. Li potremo acquistare quasi gratis, se abbiamo i figli iscritti a scuole secondarie di primo o secondo grado, statali o paritarie o comunque inclusi nell’Albo Regionale delle scuole non paritarie, nonché formative accreditate dalla regione e che erogano percorsi quadriennali o non quadriennali, di istruzione professionale.

Il Bonus che ti regala i libri

Inoltre sono pure inclusi il percorso del Sistema Duale. Tuttavia, per richiedere il Bonus Libri, denominato anche Scuola, ribadiamo che bisogna contattare la propria Regione o Comune per ricevere maggiori informazioni, comprese anche la scadenza entro la quale inviare tassativamente la richiesta.

Bisogna ovviamente affrettarsi perché, essendo ormai imminente l’inizio del nuovo anno scolastico, di certo sarà vicinissimo. Inoltre molte altre famiglie l’avranno di già richiesto e ottenuto. In ogni caso, conviene sempre rimanere costantemente aggiornati, iscrivendosi alle newsletter, relative a bandi, che propongono aiuti in tale direzione, al fine di poterne approfittare anche in futuro.