Bonus a rischio, questa proprio non ci voleva: mi hanno assunta con tante promesse e ora mi lasciano senza un soldo

Un nuovo Bonus è stato messo di nuovo a rischio. Questa proprio non ci voleva.

Settembre è appena iniziato e con esso ha ripreso il via il classico tran tran quotidiano fatto di svariati impieghi di diverso genere. La scuola sta riaprendo i battenti e tutti, chi più chi meno, siamo tornati al lavoro. Le spese sono numerose e, in certi casi, anche onerose. Insomma, non c’è da starcene tranquilli.

Ora c’è una nuova gatta da pelare, che tenderà a privarci del sonno la notte e quindi della salute. Parliamo della cancellazione, assolutamente inaspettata e che pertanto di lascerà a bocca aperta, di un Bonus. E non parliamo di uno qualunque. Diciamo che non c’è ancora un conferma al 100% in tale direzione, ma qualora la notizia fosse vera, molte famiglie si troverebbero in maggior difficoltà a strettissimo giro.

Il che è decisamente preoccupante, visto che sono proprio i nuclei familiari ad aver maggiormente bisogno di aiuti per rimanere illesi a fine mese. Se poi hanno all’interno della famiglia ci sono più figli carico o persone con grave disabilità, il discorso si fa ancora più grave. Il problema è che i cambiamenti, parliamo soprattutto di quelli negativi, sono ormai all’ordine del giorno. Pertanto non possiamo mai starcene tranquilli.

Ad essere messe particolarmente in allarme sono le donne e ancora di più le lavoratrici dipendenti. Costoro erano pure state assunte e ciò aveva suscitato in loro grandissima gioia, come anche per i loro compagni, visto che potevano contare su uno stipendio in più. Il problema è che il lavoro è sempre più ballerino per tutti e che quindi anche chi ne possiede uno e pensa che sia realmente a tempo indeterminato o sicuro, poi può scoprire ben presto che le cose siano in realtà ben diverse.

Bonus a rischio, molte lavoratrici sono disperate

Il punto è che quando si parla di argomenti tanto tosti e delicati, quanto interessanti, come aiuti concreti e di genere economico, è logico che se ne voglia sapere sempre di più. Come lo è il fatto che se ci sta qualcosa che non quadra andiamo in men che non si dica in tilt, soprattutto se temiamo di non riceverne più.

In ogni caso, mai farsi prendere dallo sconforto, che esattamente come la fretta e il panico, sono cattivissimi consiglieri. Piuttosto è bene puntare alla trasparenza e alla maggior chiarezza soprattutto se si parla, come in questo caso, di un aiuto molto importante che adesso potrebbe venire meno nei confronti delle donne lavoratrici.

La verità sulla sua cancellazione

Federico Freri, sottosegretario dell’Economia, dopo le voci per circolate su una possibile cancellazione di quello che è stato denominato Bonus Mamme, ha voluto fare il punto sulla situazione: “Io credo che se dovessimo metterci a rincorrere tutte le voci che escono in questo periodo sarebbe uno sport faticosissimo ed inutile, però, nei piani del Governo, c’è un incentivo alla natalità e un supporto delle lavoratrici e madri, quindi poter tagliare questo Bonus mi sembra fuori dalla realtà“.

Queste sono state le sue dichiarazioni rilasciate al Sole 24 Ore. Insomma, niente paura, a quanto pare, almeno per ora, il Bonus ci sarà ancora. Tuttavia per conoscere le eventuali novità è bene contattare immediatamente l’INPS, oltre che tenere aggiornato il proprio ISEE, che è anche fondamentale per poter richiedere altri generi di aiuti, che fanno sempre comodo, vista la bruttissima aria che tira ad ora nel nostro Paese.