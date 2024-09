Parcheggi a pagamento, multa di 1500 euro a chi fa questo errore gravissimo: è più comune di quanto pensi

Un errore molto più comune di quello che tu possa pensare, ma ti costerà ben 1500 euro. Non lo devi fare nei parcheggi a pagamento.

In città trovare parcheggio è diventato ormai veramente una missione veramente impossibile. Sarà per il gran numero di automobili che ormai è presente nella maggior parte delle città d’Italia, sarà che, in fondo, ognuno di noi cerca sempre di parcheggiare il più vicino possibile al luogo in cui dobbiamo andare.

Spesso finiamo per parcheggiare un po’ dove capita, facendo diventare la città una vera e propria giungla. Probabilmente proprio per questo motivo si rivela veramente indispensabile riuscire a regolamentare anche la semplice azione del parcheggiare.

Ci sarebbe quindi un’abitudine che purtroppo abbiamo un po’ tutti, ma che ci potrebbe anche costare molto. Sono previste per tutti coloro che non rispettano le regole delle sanzioni, anche piuttosto salate. Proprio per questo motivo occorre prestare veramente molta attenzione.

In particolare ci sono alcune tipologie di parcheggio che richiedono un’attenzione veramente particolare. Tutto questo come sempre, innanzitutto per evitare, soprattutto delle multe sonore, ma anche per evitare di creare intralcio a tutte le altre vetture che dovranno transitare nello stesso posto in cui ci stiamo accingendo al parcheggio.

Parcheggio con disco orario, ecco cosa sapere

I parcheggi possono essere gratuiti, riservati, ovvero a pagamento. Poi ci sono alcuni parcheggi in cui è indispensabile provvedere all’utilizzo di quello che tutti conosciamo come disco orario. Infatti ci sono alcuni parcheggi in cui è possibile sostare per un tempo ben preciso e il disco orario è indispensabile per indicare il momento in cui si è arrivati in quel luogo.

Ma quello che in pochissimi sanno è che purtroppo, il disco orario potrebbe non bastare e si rivela importante conoscere quelle che sono le regole generali per evitare brutte sorprese.

In questo caso rischi la sanzione

Come tutti gli automobilisti ben sapranno, il disco orario è un dispositivo cartaceo che permette a tutti gli automobilisti di indicare l’orario in cui si arriva al parcheggio. Esso si rivela importante nel caso in cui si decida di parcheggiare nei luoghi in cui è prevista una sosta a tempo. A regolare la sosta di questo genere è l’art. 157 del Codice della Strada.

Occorre fare in modo che il disco orario sia ben visibile. Nel caso in cui la polizia locale non rilevi l’orario in cui l’auto è stata parcheggiata si rischia una multa che arriva fino ai 173 euro. Invece se si supera l’orario consentito, allora la sanzione può arrivare a 102 euro.