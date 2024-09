Lavoro, basta regalare soldi con le tasse: qui la tua fatica viene pagata al 100% | Manda subito il curriculum

Se vuoi che il tuo impegno venga finalmente ripagato è per te il momento di inviare il curriculum proprio qui. Smettila di farti mangiare tutto il tuo denaro dalle tasse.

Nostro caro lavoratore che sia alla lettura, questa volta ci vorremmo dedicare a te e ti vorremmo dare qualche dritta per smettere di regalare il denaro che umilmente guadagni, a coloro che gestiscono le tasse. Purtroppo sappiamo bene che il sistema di tassazione italiano ci stringe all’interno di una morsa da cui è difficile uscire.

Lo sentiamo dire da anni, l’Italia è il paese con l’importo più alto di tasse da pagare. Questo vale tanto per il singolo individuo che lavora come dipendente, quanto per le grandi e piccole imprese.

La crisi economica ci ha spinto sull’orlo del precipizio, per ognuno di noi è difficile far fronte a tutti i pagamenti che mettono in difficoltà l’equilibrio economico. Riuscire a far quadrare i conti a fine mese, non è affatto semplice come si possa credere, anzi sta diventando una vera e propria impresa titanica.

Ecco che in questa prospettiva si riapre l’idea di tutti coloro che decidono di cambiare vita, spostarsi in un altro paese. Se anche tu stai pensando di fare le valigie e andare dove la vita sembra essere migliore, ti vorremmo dare qualche consiglio a riguardo.

La migrazione avrà interessato anche ai pensionati

C’è stato un tempo in cui a emigrare erano perlopiù persona alla ricerca della loro America. Coloro che non trovando lavori in Italia, o non trovando le condizioni di vita adatte ai loro bisogni, decidevano di prendere e partire, andare altrove, in luoghi dove sarebbe stato più facile trovare la propria fortuna.

Poi successivamente è stata una volta dei pensionati, che per vivere una vita molto più dignitosa, hanno deciso di cambiare paese, andando dove la tassazione sembra essere molto più conveniente. Adesso lo stesso vale per tutti i lavoratori, stanchi di vedersi togliere denaro dalle tasse.

Quali sono i paesi dove vivere più conveniente

Quindi se anche tu a malincuore stai progettando la fuga verso lidi migliori, allora per te questo è il momento di scegliere un paese in cui la tassazione sia molto più bassa. Tra i più amati, dove la la qualità della vita è migliore, abbiamo Lussemburgo, Olanda, Belgio, Cipro, Malta, Irlanda, Regno Unito e Svizzera.

Tutti questi paesi sono quelli con la tassazione più bassa ovvero tra il 5% e il 25% se poi ti stai chiedendo se ci sono paesi in cui la tassazione è zero, allora dovresti mirare verso Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, anche se ovviamente qui la vita non è certa economica come in altre realtà.