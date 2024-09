Lavoro, aumenta la produttività giorno dopo giorno: la regola d’oro per fare il pieno di energie è solo una

Lavoro, vuoi diventare più produttivo fin da ora? Allora fai così. Risultati super garantiti!

Indubbiamente il tema lavoro, esattamente come quello delle pensioni, è molto scottante. Averne uno, ora come ora, con la bruttissima aria che tira nel nostro Paese, è da vedersi come una grande fortuna. Nel contempo però non si può mai cantare vittoria dal momento che anche le realtà più solide e storiche, come la Cronaca tristemente ci insegna, sono clamorosamente crollate.

Alcune hanno proprio chiuso definitivamente i battenti mentre altre hanno optato per lo spostamento all’Estero dell’attività produttiva. E poi, a onor del vero, ci sono anche quelle che, per tentare, almeno inizialmente, di rimanere a galla, hanno deciso di mettere un atto un taglio del personale.

E a quel punto i dispiaceri e i malumori hanno raggiunto picchi elevatissimi. E chi si è trovato, da un giorno all’altro, senza un’ occupazione ha iniziato a boccheggiare, anche perché trovarne un’altra, soprattutto a stretto giro è davvero dura. In molti casi a essere lasciato a casa è chi, secondo i piani alti, non è risultato particolarmente produttivo.

Dunque è bene sempre cercare di dare al massimo sul lavoro e mantenere un rapporto il più possibile educato e disteso con il proprio datore nonché con i colleghi, anche con quelli che non brillano particolarmente per simpatia. Presentarsi poi puntuali e non fare i furbetti, andandosene via ben prima dell’orario prefissato, sono altre dritte da tenere sempre alla mente.

Lavoro, per essere produttivo segui questa regola d’oro

Ovviamente per lavorare bene, oltre a non voler smettere mai di imparare e di rispettare il lavoro che stiamo facendo e il denaro che guadagniamo con il nostro sudore, dobbiamo possedere molta energia sia mentale che fisica, presupponendo che le due, esattamente come la salute, vanno a braccetto.

Pertanto se inizieremo la giornate lavorativa con il sorriso e voglia di fare di certo le ore in ufficio, in negozio o in fabbrica passeranno più velocemente e, nel mentre, porteremo la realtà a guadagnare di più dal momento che noi saremo stati molto produttivi. E per esserlo sul serio basta seguire questa semplice regola d’oro.

Dormi bene e rendi di più

In poche parole la notte dobbiamo dormire e riposare bene almeno le 8 canoniche ore. Ciò è fondamentale per alzarci al mattino freschi e riposati e con la mente non annebbiata. E per riuscirci non corichiamoci troppo tardi la sera e a cena non abbuffiamoci, desinando dopo le 20. Evitiamo pure di bere caffè che è il nemico numero uno del buon sonno.

Cerchiamo anche di rendere confortevole la nostra camera da letto ove sarebbe opportuno non avere la televisione. Spegniamo prima di metterci sotto le coperte il telefonino e altri dispositivi elettronici e sorseggiamo piuttosto una buona tisana altamente rilassante o una semplice camomilla. Infine, occhio ad avere un materasso comodo, che non deve essere né troppo duro né eccessivamente morbido.