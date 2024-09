Conto corrente a rischio, la minaccia è invisibile ma spietata: non premere questi tasti o finisci nella loro trappola

Conto corrente a serio rischio per colpa sua. La minaccia sotto traccia che ti lascia senza un soldo.

Con la terribile aria che respiriamo, e pure a pieni polmoni, ancora oggi nel nostro Paese non possiamo mai starcene un attimo tranquilli. Non lo siamo stati, per la verità, nemmeno durante le vacanze dal momento che i malviventi non ci vanno e stanno sempre all’erta per tentare di fregarci in ogni modo.

Gli imbrogli di persona non mancano mai e sono tutti giocati sulla nostra bontà d’animo. Pure i topi di arrendamento sono tantissimi e, grazie al Web, riescono ad agire indisturbati. In che senso? Beh, forse non ci rendiamo conto ma noi sui Social spiattelliamo praticamente ogni cosa, compresi i nostri spostamenti, in tempo reale.

E lo facciamo non solo con il caricamento di Stories e la condivisione di post ma pure con alcune dirette. E sempre nell’Etere i truffatori possono trovare terreno fertile per mettere in atto tantissime altre malefatte. A cominciare dalla creazione di messaggi ed email che per il contenuto ci fanno sovente rizzare i capelli ritti in testa.

Difatti il più delle volte parlano di tasse non pagate o di rimborsi. In altri invece cercano di solleticare la nostra attenzione e vivo interesse proponendoci sconti e regali in esclusiva. Basta solo compilare, in tutte le sue parti, un veloce form, dove dobbiamo pure segnalare i dati della nostra carta di credito e il gioco è fatto.

Conto corrente, una nuova minaccia si vede all’orizzonte

Altre volte ci rimandano, in men che non si dica, a un sito altamente truffaldino che sembra dal punto di vista estetico e grafico uno serio. A quel punto ecco che viene subitaneamente installato un pericolosissimo malware all’interno del nostro dispositivo. Noi siamo in serio pericolo, così come la nostra identità, non solo digitale, e i nostri risparmi.

E quest’ultimi potrebbero sparire o tutti quanti in un round o in più rate anche se sempre molto velocemente se non ci sbrighiamo a contattare il numero assistenza clienti della nostra Banca o della Posta, a seconda dove abbiamo aperto il nostro conto. Ora però c’è anche un altro pericolo che può minare la nostra sicurezza. Ecco di che cosa si tratta.

Occhio ai keylogger

Parliamo nello specifico dei keylogger che altro non sono che degli strumenti hardware o software che sono altamente in grado di effettuare la registrazione di ciò che viene battuto dalla tastiera o fatto in un computer, senza che però, e qui prestate davvero la massima attenzione, l’utente se ne possa accorgere.

Come difendersi da tutto ciò? Tenendo bello attivo un antivirus potente e nel contempo pure un valido anti malware oltre che tenere costantemente aggiornate le varie app sui nostri dispositivi. Inoltre cerchiamo di effettuare con una certa regolarità le scansioni e di non scaricare mai allegati strani e di evitare di navigare su siti che ci vengono segnalati come potenzialmente pericolosi.