Borse vintage, alcuni modelli valgono una fortuna: fai una foto con quest’app e scopri subito quanto puoi farci

Ci sono alcuni modelli di borsa vintage che possono valere veramente una fortuna. Ecco allora l’app che ti può aiutare a scoprire la tua quanto vale.

Le borse vintage per alcune donne sono una vera e propria passione senza tempo. La moda ci insegna che sempre più spesso si decide di prendere dal passato e attualizzare elementi che sono veramente iconici. Ci sono negozi che con capi di abbigliamento e accessori vintage hanno fatto veramente una fortuna.

Scommettiamo che, se cerchi all’interno dell’armadio di tua mamma o di tua nonna, troverai moltissime borse che nascondo il fascino di una moda che ha contraddistinto le scelte di molti negli anni scorsi. Ma pensa se invece, quelle vecchie borse vintage potessero valere una fortuna.

Quello che è certo è che, sicuramente hanno un valore personale intrinseco, il ricordo di tempi passati, di anni diversi sa quelli attuali, ma questo non è certo sufficiente. Infatti ci sono borse del passato che oggi possono renderti ancora più felice.

Se vorresti lanciare nella vendita, ma non riesci a dare un valore alle tue borse un po’ datate, allora sei proprio nel luogo giusto. Ti vorremmo presentare una app speciale, perfetta per te.

Le borse come un vero investimento

Le borse sono senza dubbio l‘accessorio preferito dalle donne. Gli uomini rassegnati decidono di regalarne alcune alla loro dolce metà. Ma forse farebbero il regalo con molta più intenzione se scoprissero che le borse possono anche essere un investimento.

Il loro valore è si volubile, ma in genere tende ad esserlo molto meno dell’oro. Allora se nel metallo prezioso si investe senza pensarci troppo su, perchè non farlo anche su una borsa vintage? Molto più che oggetti di moda, ce ne sono alcuni modelli che hanno un valore veramente inestimabile. Una app ti aiuta a riconoscerle

Le borse vintage di valore le riconosci con un app

Tra le borse iconiche e sicuramente anche più costose è impossibile non citare il modello Birkin firmata Hermès, una vera icone di stile, un oggetto del desiderio per moltissime. Ma se vuoi sapere se anche tu hai delle borse di elevato valore allora dovresti utilizzare Clair, ovvero una app che sembra sia in grado di determinare precisamente quando costa una borsa.

Essa sarebbe nata dal lavoro di Charles Gorra, fondatore della piattaforma ma anche della catena di negozi Rebag. Se hai ereditato una borsa da tua mamma o da tua nonna la app ti aiuterà a riconoscerla.