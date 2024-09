Agenzia delle Entrate, se sei in debito con il Fisco ora non devi più pagare: a queste condizioni lo sconto è totale

L’Agenzia delle Entrate ha deciso, anche se sei in debito con il Fisco, adesso non devi più pagare, ecco perchè.

Dici Agenzia delle Entrate e già vengono in mente una serie di sventure che manco le piaghe d’Egitto. Purtroppo dobbiamo ammettere che l’ente statale non è di certo uno dei migliori amici dei cittadini italiani, anzi la verità è che purtroppo, sono veramente tantissimi coloro che hanno problemi con il fisco.

Insomma, una cartella esattoriale non si nega a nessuno vero? Ecco la cara Agenzia delle Entrate ci ha proprio preso alla lettera ed ecco che di tanto in tanto manda delle comunicazioni con importi da pagare.

Come molti di voi sapranno sono moltissimi i casi in cui è possibile ricevere una cartella da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’ente infatti è incaricato di andare a riscuotere i debiti che il cittadino ha maturato con lo stato, siano essi per delle sanzioni, per bolli auto o tasse in generale.

Mentre il Governo pensa alla possibilità di una nuova rottamazione, ecco che ci sarebbe la possibilità di non pagare i propri debiti. Ecco allora cosa occorre sapere a riguardo e come è possibile non provvedere con il saldo degli importi.

La difficoltà di far fronte al debito

Che le difficoltà economiche ormai si fanno sentire da tempo, questo lo sappiamo. Gli italiani nutrono sempre maggiore difficoltà nell’andare a far fronte ai debiti che hanno nel tempo accumulato. Ovviamente tra quelli che mettono loro maggior pensiero sono sicuramente i debiti maturati con il fisco.

Per far fronte a questa problematica dopo la rottamazione quater che è stata quasi un fallimento, probabilmente ci sarà una nuova rottamazione, che dovrebbe permettere a tutti di recuperare, anche nel caso in cui non abbiano pagato in precedenza. In questo specifico caso, si dovrà comunque far fronte alla spesa, ma lo si potrà fare in maniera dilazionata.

Puoi richiedere l’annullamento del debito

Ci sono poi casi in cui, è possibile non pagare, si tratta della possibilità di chiedere ed ottenere quello che è l’annullamento del debito. In buona sostanza, nel caso in cui si creda che un pagamento non sia dovuto, allora è possibile richiedere l’annullamento al creditore.

Si provvede quindi ad inviare la richiesta di sospensione della riscossione all’Agenzia delle Entrate che quindi andrà a lavorare come mediatore con l’ente creditore affinché possa accettare la richiesta avanzata. Si tratta di un sorta di autotutela molto più importante di quello che si possa pensare.