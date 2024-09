Stipendi, pioggia di aumenti in arrivo per tutti: il 2025 sarà stupefacente | Il tuo portafoglio non sarà mai più così pieno

Sono previste vere e proprie piogge di aumenti per il prossimo 2025, portafogli che non sono mai stati così pieni.

Non sono pochi coloro che lavorano da dipendenti e in quanto tali si aspettano un aumento salariale. In realtà una modifica di questo genere la si attende ormai da moltissimo tempo, peccato che fino ad oggi non se ne era mai parlato con così tanta insistenza.

Il prezzo di qualsiasi tipologia di prodotto negli ultimi mesi ha subito un notevole incremento, ma gli stipendi hanno continuato ad avere sempre lo stesso potere d’acquisto, limitato. Si chiede quindi che si intervenga e a farlo sono sia i dipendenti che coloro che ne difendono i diritti, ovvero i sindacati.

Da un lunghissimo lavoro si sarebbe arrivati alla possibilità di riuscire ad avere un netto aumento degli stipendi, dando un maggior potere di acquisto a tutti. Un risultato veramente molto importante che però non sarà l’unico motivo di aumento per quello che riguarda gli stipendi.

Una situazione economica che dove essere compresa e studiata nella maniera corretta per evitare che vi siano incomprensioni. Il quadro economiche che se ne delinea è a dir poco particolare.

Aumentano gli stipendi ma anche l’inflazione

Attualmente gli esperti di numeri ci dicono che l’inflazione è ferma ormai da diversi mesi, ma nonostante ciò le prospettive non sembrano affatto essere delle migliori. Questo in buona sostanza vuol dire che, l’inflazione che adesso è ferma nel 2025 dovrebbe subire un aumento del 2%.

Un dato questo, che si unisce sì, a un aumento dei salari, ma che non sembra essere sufficiente. Questo in buona sostanza vuol dire che nonostante l’aumento dei salari il potere di acquisto dei cittadini non subirà nessun aumento in particolare. Quindi il lavoro da fare è ancora piuttosto lungo, che solo in alcuni settori sono arrivati.

I settori che vedranno aumentare la busta paga

Il lavoro dei sindacati è stato lungo, in alcuni casi quasi estenuante. I contratti collettivi nazionali di lavoro erano ormai scaduti da diverso tempo ed era il momento di intervenire in maniera mirata. Questa ha significato un lavoro importante, in tutti i settori.

Quello bancario è riuscito, ad esempio, ad ottenere l’aumento tanto richiesto. Un incremento che ovviamente influenzerà quello che è il potere di acquisto di coloro che lavorano in tale settore. 160 euro in più al mese per recuperare il gap economico che si era venuto a formare. Per il resto dei dipendenti i lavori sono ancora in alto mare.